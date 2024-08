¿Pudo Mediaset despedir a Jorge Javier Vázquez?

El comienzo de la nueva temporada de los principales programas de las cadenas españolas no defraudó a la audiencia. En Telecinco, Jorge Javier Vázquez hizo una aparición cargada de declaraciones en el plató de 'TardeAR', el programa de Ana Rosa Quintana. Durante su visita, el presentador no escatimó en palabras para hablar sobre su salida de 'Sálvame' y la influencia que Borja Prado, expresidente de Mediaset, tuvo en su carrera.

En una conversación franca y sin tapujos, Jorge Javier comenzó recordando el final de 'Sálvame', programa que había liderado durante 14 años. Dirigiéndose directamente a Ana Rosa Quintana, la señaló como "una de las responsables" de la cancelación del programa. "Te cargaste mi programa", le dijo, haciendo referencia a la intensa competencia que existió entre 'Sálvame' y 'El programa de AR', especialmente tras la emisión de la polémica docuserie de Rocío Carrasco, que dividió a la audiencia y tensó las relaciones entre las productoras involucradas.

Jorge Javier no solo apuntó a Ana Rosa, sino que también aprovechó la ocasión para lanzar una indirecta hacia Borja Prado. Según el presentador, Prado "estuvo detrás de la decisión de apartar a La Fábrica de la Tele", productora de 'Sálvame', en lo que muchos vieron como un giro editorial en Mediaset hacia una línea más conservadora, coincidiendo con los intereses políticos del momento. Además, durante su intervención, Jorge Javier reveló un hecho que hasta ahora no había compartido públicamente: Borja Prado intentó despedirle. "Borja Prado, presidente de Mediaset que me quería echar de esta empresa", declaró Vázquez, añadiendo que "esta experiencia le enseñó una valiosa lección" sobre la fragilidad del éxito profesional. "Por muy bien que te vaya profesionalmente, siempre va a haber alguien por encima que puede decidir sobre tu futuro", reflexionó.

Ana Rosa Quintana, por su parte, intentó suavizar el momento, subrayando que, como empleados, ambos están sujetos a decisiones de la alta dirección. "Claro, somos asalariados", afirmó, en un intento por normalizar la situación y destacar que las decisiones empresariales son el pan nuestro de cada día en el complejo juego del mundo televisivo. Finalmente, Jorge Javier concluyó su intervención con una nota de aceptación, admitiendo que la experiencia le ayudó a entender la importancia de mantenerse flexible y consciente de que, a pesar de la planificación y el control personal, siempre habrá factores externos que pueden cambiar el rumbo de una carrera. "Le tengo que agradecer que a una edad temprana sepa que siempre puede haber alguien que corta lo que tú tienes pensado", sentenció.