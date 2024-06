¿Quiénes es el nuevo copresentador de 'La vida sin filtros'?

Telecincose prepara para el estreno de la segunda temporada de 'La vida sin filtros', que llegará a las pantallas el sábado 15 de junio. Cristina Tárregavolverá a liderar este programa de testimonios, ahora acompañada por un nuevo copresentador, Antonio Santana, conocido por su reciente incorporación a 'Socialité'.

Santana se unirá a Tárrega en la conducción del programa, aportando informes, datos y reportajes sobre los temas centrales de cada entrega. Este dúo promete dinamizar el formato, ofreciendo una perspectiva fresca y detallada de las historias que se presentarán. Además, la presencia de colaboradores de renombre como Alessandro Lecquio, Boris Izaguirre, Mónica Hoyos, Ignacio de Borbón, Cristina Boscá, Marina Ruiz e Iván González enriquecerá cada emisión con sus opiniones y experiencias.

Una de las principales novedades de esta temporada es la incorporación de una sección inédita llamada "El secreto de mi vida". En esta sección, los protagonistas tendrán la oportunidad de compartir sus confidencias más profundas, con la opción de decidir si revelan o no su identidad al público. Cristina Tárrega ha comentado sobre esta innovadora sección: "Se dice que todos guardamos al menos 13 secretos de los cuales cinco no los desvelamos nunca en la vida. Los protagonistas nos cuentan secretos que no damos crédito".

María Verdoy y Antonio Santana en 'Socialité' Telecinco

Los temas que se abordarán en 'La vida sin filtros' en esta nueva temporada incluyen herencias, traiciones, estafas y desencuentros familiares, prometiendo mantener a los espectadores al borde de sus asientos. "En esta nueva temporada hay testimonios muy impactantes que van a dejar al espectador boquiabierto", ha asegurado Tárrega, anticipando el impacto emocional y la profundidad de las historias que se presentarán.

Además de las nuevas secciones y temáticas, Tárrega ha destacado la importancia de la sección '100 segundos', una de las favoritas del programa. "Para mí siempre es una experiencia maravillosa (...) No descarto participar en ella algún día", ha señalado la presentadora, subrayando su compromiso y entusiasmo con el formato.