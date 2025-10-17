La reacción sin filtros de Belén Esteban y Kiko Matamoros a la muerte de Emilio Rodríguez Menéndez

Este viernes se ha conocido la muerte del polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, cuya vida ha estado marcada por escándalos judiciales y mediáticos como la defensa de Nieves Soldevilla, más conocida como la "Dulce Neus", acusada de matar a su marido, o sus broncas televisivas con Mila Ximénez o Belén Esteban en 'Sálvame Deluxe'.

En 'No somos nadie' han comentado la noticia y, tras repasar su trayectoria, la propia Belén Esteban y Kiko Matamoros han hablado sin pelos en la lengua sobre lo que pensaban del letrado. La primera en reaccionar ha sido la colaboradora, recordando que en una entrevista la había llamado "puta con las cuatro letras".

"Que Dios lo tenga donde lo tenga que tener", ha continuado, añadiendo que lo primero que se le vino a la mente fue la periodista Mila: "Como se lo encuentre donde sea, le habrá dado dos hostias que le habrá tirado para atrás".

En esa misma línea ha reaccionado el exrepresentante de famosos, recordando lo que el letrado había dicho sobre él en el pasado y definiendo la persona que había sido. "Para mí es uno de los seres más repugnantes con los que me he tomado en la vida", ha apuntado, revelando que le conoció "antes de que fuera un abogado mediático".

El excolaborador de 'Sálvame' ha proseguido su discurso, asegurando que ha sido "el tipo más asqueroso, más sinvergüenza, más inmoral y más repugnante" con el que se ha cruzado, explicando que todas esas cosas ya se las había dicho en la cara antes de su muerte.

Matamoros ha relatado que el abogado "abusaba de los presos en situación de desesperación, les prometía que tenía contactos en los juzgados con los magistrados, con quien fuera, y que les iba a conseguir bien la libertad provisional, bien una reducción de la condena, les pedía a cambio dinero para los bonos que nunca se realizaban y se los quedaba él".

En cuanto a lo que llegó a decir sobre él, ha sido bastante claro: "De mi llegó a decir en 'Crónicas Marcianas' que yo era el hombre del cartel de Medellín y de España". "Sacó una ficha policial con el membrete de la policía, que algún amigo suyo le habría conseguido, y se encargaron de rellenarlo", ha continuado.

"Qué pena que no hubiera sido el jefe del cartel de Medellín en España porque al día siguiente hubiera evitado el mal de las personas a las que se lo causaste. Que Dios te tenga donde te tiene que tener, que es pudriéndote en el cubo de la basura más infecto que pueda haber en la tierra", ha sentenciado.