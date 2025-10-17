Verónica Sánchez se une al reparto de 'Oasis', la nueva serie de Netflix con Ana Garcés

La nueva serie de Bambú Producciones con Ana Garcés como protagonista está sumando nombres a su reparto y, según ha avanzado este jueves 'Yotele', la actriz Verónica Sánchez es otra de las actrices elegidas para participar en 'Oasis'.

La ficción, que recuerda a la exitosa serie estadounidense de HBO 'The White Lotus', ya ha comenzado su rodaje, concretamente en Tenerife, y la intérprete de series como 'Ángela' y 'La Favorita 1922' también compartirá escena con Tomy Aguilera, el excompañero de Garcés en 'La Promesa' y que será el coprotagonista.

Victoria Kantch es otro de los rostros que se dieron a conocer recientemente y que formará parte de este proyecto para Netflix. La intérprete debutó en la gran pantalla con el largometraje 'El nuevo orden' y cuenta con una breve experiencia en producciones como el thriller de Lluís Arcarazo para TV3 'El mal invisible' o la nueva ficción de Telecinco 'Pura Sangre', que se estrenará en el próximo año.

La serie, según ha trascendido, estará escrita por un equipo liderado por Josep Cister Rubio, creador de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje', y productor ejecutivo de 'La Favorita 1922'. Su presencia garantiza continuidad en el tono y la calidad narrativa que ha caracterizado los últimos éxitos de la productora.

En cuanto a la trama de 'Oasis', girará entorno a un resort vacacional llamado Oasis, el más lujoso del país. Este paraíso está reservado para las familias más adineradas y cuenta con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. En definitiva, el lugar idóneo para pasar el mejor verano de tu vida.

Sin embargo, no todo iba a ser de color de rosas y todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.

Verónica Sánchez se consolidado como una de las actrices más reconocidas del panorama nacional. Su salto a la fama se produjo con la popular serie de Telecinco 'Los Serrano', donde interpretó a Eva Capdevila Gómez, la hija adolescente de Lucía que se mudaba a vivir con la familia Serrano. Este papel, que la hizo conocida para el gran público, fue uno de sus primeros trabajos importantes en televisión tras finalizar sus estudios de Arte Dramático.

Tras su éxito inicial, Sánchez ha demostrado una gran versatilidad participando en series de diferentes géneros y épocas. En el ámbito de las series de época, fue protagonista en '14 de abril. La República' y en 'Tiempos de guerra', además de 'El Caso: Crónica de Sucesos'. También asumió papeles centrales en dramas contemporáneos como 'Gran Reserva: El origen' y, especialmente, en 'Sin identidad'.

Más recientemente, la actriz ha protagonizado proyectos de gran repercusión internacional y en plataformas de streaming. Destacan sus papeles en el thriller dramático 'El embarcadero', de los creadores de 'La casa de papel', y en la exitosa serie de acción 'Sky Rojo' de Netflix. Asimismo, ha continuado activa con nuevos proyectos como 'Ángela' y 'La Favorita 1922', demostrando una trayectoria sólida y en constante evolución en la ficción televisiva española.