Daniel Guzmán se emociona al hablar de José Luis Gil y Verónica Echegui: "Su huella es imborrable"

Daniel Guzmán acaba de estrenar la película 'La Deuda' y, este viernes, ha visitado el pasó de 'Y ahora Sonsoles'. Durante el programa, el actor ha compartido detalles de la producción que ha dirigido y protagonizado, así como ha repasado su trayectoria profesional en la que ha tenido la oportunidad de trabajar y entablar amistad con Verónica Echegui y su compañero en 'Aquí no hay quien viva',José Luis Gil, que desde que sufriera un ictus isquémico en 2021, está luchando por recuperarse.

El intérprete español dio vida a Juan Cuesta en la ficción de Antena 3 y, durante 76 episodios, Guzmán compartió escena con él. Tras ver un vídeo en el que otros actores reaccionaban a la terrible noticia de su enfermedad, solo ha tenido palabras de cariño hacia su persona.

"Suscribo lo que han dicho muchos compañeros, es una persona maravillosa, lo digo de todo corazón porque es de los mejores compañeros que me he encontrado", ha comenzado, añadiendo que nunca había visto "un conflicto con José Luis" y siempre tenía "ganas de verle".

"Le tengo un respeto y una admiración a nivel personal y a nivel profesional que la verdad, pase lo que pase, se recupere con el tiempo que pueda, la huella es imborrable con nosotros", ha relatado, mientras recordaba en la misma forma a Eduardo Gómez, Mariano Delgado en la serie.

Por otro lado, Sonsoles Ónega también le ha preguntado por la actriz española fallecida el pasado 24 agosto, pareja del también actor Álex García, y que ha dejado un vacío muy grande. "He tenido una relación de amistad, le tenía mucha admiración cariño y respeto", ha explicado.

El director de cine ha recordado que Echegui "era una mujer con mucha luz y que tenía un carisma a nivel profesional", mientras que "a nivel personal" poseía una gran "humanidad". "Ella tenía magia, algo único, una luz, lo dicen todos y tenía mucho talento", ha continuado.

El actor se ha sumado al discurso de tantos otros compañeros y amigos, afirmando que aunque parezca que "como ya se han ido, estamos hablando bien de ellos por mantener la memoria" con ellos solo tiene buenos recuerdos.

"Siempre me voy a acordar de la última vez que comí con ella, era una persona con la que te apetecía estar siempre. Es una pena, es parte de la vida, pero jode cuando tienes gente que gusta estar con ellos", ha finalizado.