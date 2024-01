El recado de Karina a Hacienda en 'El Hormiguero': "Son dragones"

'El Hormiguero' recibió anoche, por primera vez, a Karina. La cantante y actriz acudió al programa de Antena 3 para presentar 'Yo soy Karina. La mujer tras la cantante', que puede disfrutarse en el Teatro Bellas Artes de Madrid desde el 15 de enero. En este espectáculo, la artista repasa sus grandes éxitos y hace un recorrido por toda su trayectoria.

A Maribel, el nombre de Karina se lo puso Torrebruno, "como era italiano, decía 'ay, qué chica más carina', y se me quedó".

Respecto a su espectáculo teatral 'Yo soy Karina', la artista jiennense aseguró que "me he encontrado, y yo cuento lo que soy.Hay un batiburrillo en torno a mi vida, y yo lo que hago es ordenar las piezas del puzle". "A estas alturas de la vida tengo que ser yo la que le tengo que decir cómo ha sido mi vida. Luego, que cada cuál lo interprete a su manera", abundó.

Karina, en su obra, va contando su vida a través de la radio, y la persona que está al otro lado del transistor en su exmarido: "Nos llevamos bien, nos ha unido esta idea y, sobre todo, los nietos", desveló la artista.

En retrospectiva, la explosión de la fama de Karina llegó en unos tiempos en que ser famoso era algo "mucho más gordo", en palabras de Pablo Motos. "Creo que ahora con las redes sociales es algo más explosivo aún", matizó la artista, que aseguró tener una cuenta en Instagram con 80.000 seguidores.

¿Y qué pasó con un vídeo en el que se dirigía a Vladimir Putin pidiéndole un alto al fuego? "Es muy difícil que llegue a Rusia. Si me llega una carta de Rusia, no la abro; de hecho, no abro ninguna; son dragones: sobre todo las que vienen de Hacienda".

Volviendo al pasado, en el espectáculo la cantante jiennense cuenta cuando estaba en todo lo alto y, de repente, la despiden de la casa discográfica: "La compañía tenía un nuevo director joven que me dijo que ya no renovaba a 'horteritas'". "Fue un golpe bajo, no esperado. Lo peor que le puede pasar a un artista es que te veten. Lo he pasado mal, pero he aprendido a ser más paciente, a seber perdonar, a tener alegría...", añadió Karina.

"Es muy fácil caer en depresión cuando te dicen 'ya te llamaremos' y luego no te llaman nunca", prosiguió la artista sobre su olvido. "Yo he buscado justicia. Creo que conmigo se ha hecho un silencio que no sé por qué, porque no creo haberle hecho daño a nadie. Yo he cantando para ser y hacer feliz a la gente".

Si le pudiera enviar un mensaje a la Maribel de 20 años le diría que "sigue sonriendo con los pies en el suelo y la cabeza en el cielo".

Respecto a vender su vida privada a la prensa del corazón, reconoció que se equivocó: "Yo no sé gestionar. Me equivoqué. Lo que tenía que hacer es seguir cantando aunque fuera en locales pequeños; porque yo no soy una hormiga, soy una cigarra".