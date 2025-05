Roberto Brasero, entre lágrimas en 'Y ahora Sonsoles' por la sorpresa de su madre

Roberto Brasero ha sido el invitado estrella de la tarde en 'Y ahora Sonsoles', donde ha repasado su brillante trayectoria en Antena 3 y también ha hablado sobre su familia. Muy emocionado, el periodista ha recordado a su padre, quien fallecía en 2021. "Él estaría viéndolo", ha comentado respecto a su entrevista con Sonsoles Ónega. "Y mi madre seguramente lo está viendo, aunque no le había dicho nada", reconocía entre risas.

Captura de Roberto Brasero en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

"No se pierde ningún día el programa, pero se me ha olvidado avisarla", ha explicado. Y, entonces, la presentadora procedía a hacer "su magia" dando paso a Felicidad (la madre de Brasero) con una videollamada en pleno directo. Una inesperada sorpresa que ha hecho llorar al periodista. "No llores, mamá", le ha pedido Roberto, incapaz de frenar las lágrimas. "Qué bonita es usted", ha comentado Sonsoles, mientras que Felicidad daba a entender que ella es "muy llorona" y confirmaba las palabras de su hijo respecto a que ve el programa de Ónega todas las tardes.

Captura de la entrevista de Roberto Brasero en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

"Yo quiero a todos mis hijos y nietos, pero él es el pequeño y lo será siempre", decía sobre el famoso hombre del tiempo. "Es mi ojito derecho", le aseguraba a la presentadora sobre el gran amor que le tiene Brasero.