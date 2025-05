Sonsoles Ónega, obligada a frenar a uno de sus colaboradores por lo que comenta sobre Eurovisión

Es el tema del momento y nadie habla de otra cosa, ya que la final de Eurovisión 2025 que vivimos el sábado nos dejaba con un sabor bastante agridulce. Si bien muchos han aplaudido el talento y el esfuerzo de Melody sobre el escenario, el triste resultado que obtuvimos en las votaciones sigue siendo objeto de debate. De hecho, muchos apuntan a que fuimos víctimas de una posible sanción a causa a los comentarios que se hicieron desde RTVE contra Israel, uno de los principales patrocinadores del certamen. ¿Se ha politizado demasiado el concurso?

Captura de Antonio Naranjo en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

Antonio Naranjo opina sobre Eurovisión

De ahí, que en numerosos programas como 'Y ahora Sonsoles' hayan puesto el tema sobre la mesa para debatir respecto a lo que pudo ocurrir y qué ha podido fallar para obtener tan pocos votos, quedando en el puesto número 24 dentro de la clasificación final. Para empezar, hay quien como Iñaki Díaz-Guerra que se ha mostrado de lo más contundente. "La canción era mala, una trasnochada y un popurrí de cosas que no iban a ningún lado", ha sentenciado.

Mientras que, por otro lado, Antonio Naranjo argumentaba que la canción ganadora, que resultaba ser la de Austria, "tampoco era ninguna joya". "Y viendo quien ha ganado, llamarme lo que queráis, pero yo el austriaco ese me pareció un bodrio infumable, que no sabía ni que cantaba, ni de qué iba la cosa y, sin embargo, le han votado. Lo musical me parece que no es relevante", insistía el colaborador.

Sonsoles Ónega, molesta con el comentario del colaborador

Ahí, se a dado pie a un debate de lo más encendido entre los presentes, y Sonsoles Ónega se preguntaba: "¿Qué hacemos mal para que nada funcione?", en referencia a los temas y candidatos que realmente pueden gustar en Europa. Ocasión, en la que Naranjo sorprendía con su respuesta: "Pues no sacar señoras con barba", alegaba contundente. Un comentario ante el que la presentadora se ha visto obligada a cortarle con un sonoro: "No digas chorradas".

Primer ensayo de Austria en Eurovisión 2025 EBU

Y ahí no terminaba el enfrentamiento entre ambos, ya que el colaborador llegaba a comparar las votaciones en Eurovisión con una votación electoral. Cosa, que no ha gustado en plató. "No me compares la votación electoral en una democracia con la votación en Eurovisión porque me da vueltas la cabeza. Una cosa es votar veinte veces y otra un voto", sentenciaba Sonsoles.