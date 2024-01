Rosalía y María Jiménez sonarán en la gala 10 de 'Operación Triunfo 2023'

Ya sin Álvaro Mayo, noveno expulsado de la Academia,'Operación Triunfo 2023' pone sus miras en la gala número 10, que se celebrará el próximo lunes 5 de febrero. Por ello, el talent musical de Prime Video ya ha hecho su semanal reparto de canciones.

Así, los dos nominados de esta semana, Lucas y Chiara, interpretarán "I don’t want to miss a thing" de Aerosmith y "You oughta know" de Alanis Morissette. Temas elegidos por ellos mismos, recuerden.

Juanjo, por su parte, cantará "Take on me", tema de A-Ha; mientras que a Naiara, nómada favorita de la semana, le tocará defender sobre el escenario "Despechá" de Rosalía.

"El Mundo", canción compuesta por Pablo López, sonará en la dulce voz de Ruslana. Asimismo, Martin cantará "Ya no te hago falta", tema de Sen Senra.

La que es probablemente la canción más famosa de la llorada María Jiménez, "Se acabó", será llevada al escenario por Bea. Además, al granadino Paul, que anoche salvó su segundo match ball, se le ha encomendadó interpretar "Paenamorar", de Paula Cendejas.

El tema grupal, que como es tradición cantarán para abrir la gala, se trata de "We are young", de Fun y Janelle Monaé.