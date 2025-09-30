RTVE termina de entretejer el casting de 'Maestros de la Costura Celebrity 2' con Josie y Mario Vaquerizo a la cabeza

RTVE no da puntada sin hilo y ha preparado un mosaico de lo más variopinto con deportistas, actores, cantantes e incluso modistas para la segunda edición de 'Maestros de la Costura Celebrity', que buscará al sucesor de la primera ganadora, Pilar Rubio, entre sus 12 concursantes ya confirmados.

A través de una nota de prensa, el ente público ha confirmado este martes los nombres que entrarán al formato producido en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia) como aprendices para dar vida a las telas hasta convertirlas en prendas.

Uno de los más sonados es el del estilista y diseñador de moda Josie, que regresa a la cadena después de su paso por 'Tu cara me suena' en Antena 3 y 'Bailando con las estrellas' en Telecinco y que con sus conocimientos parece partir con ventaja.

El casting lo completan los actores Pepón Nieto, Jazz Vilá y Mariola Fuentes, el piragüista olímpico Pau Echániz, la cantante Blanca Paloma, la modelo, actriz y presentadora Jaydy Michel, la compositora y cantante Beatriz Luengo, el cantante Mario Vaquerizo, la actriz Silvia Marty y los gemelos modelos Edu y Jorge Román.

Durante las semanas de competición, el jurado formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier les acompañará, guiará su evolución y valorará cada trabajo realizado. Los aprendices descubrirán las principales técnicas, reproducirán diseños de alta costura y darán vida a las telas hasta convertirlas en todo tipo de prendas.

Nuevas caras en el jurado

La incorporación del joven diseñador de moda barcelonés Luis De Javier como tercer miembro del jurado junto con Lorenzo Caprile y María Escoté es una de las grandes novedades de la edición, mientras que la presentadora Raquel Sánchez Silva continuará al frente del formato, que regresará a La 1 próximamente.

Con solo 29 años, Luis De Javier se ha convertido en todo un referente internacional, respetado y codiciado por las grandes figuras de la música y del espectáculo, y, según los expertos, es el nuevo "enfant terrible de la moda española".

Su estética, que desafía las normas y celebra la diversidad, ha cautivado a artistas nacionales e internacionales de la talla de Beyoncé, Rihanna, Rosalía, Doja Cat, Julia Fox, Kim Kardashian y Lady Gaga, gracias a sus espectaculares diseños que evocan libertad, identidad y transgresión.