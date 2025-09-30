El sorprendente y humilde capricho en el que Omar Montes gastó su premio de 'Supervivientes 2019'

Mucho se habló de lo que iba a hacer Omar Montes con el premio de 'Supervivientes' cuando participó en 2019 y consiguió llevarse a casa la victoria. El cantante ganó 200.000 euros, aunque se quedaron en 110.000 euros por la deducción de los impuestos correspondientes. Seis años después, su madre ha desvelado de una vez por todas el destino que tuvo ese cheque que su hijo ganó tras pasar tres meses en los Cayos Cochinos.

Mari Ángeles Montes ha hablado del paso de Omar por la isla en el programa de Mediaset Infinity 'Madres: desde el corazón', afirmando que "no estaba planeado" y que después de que se lo ofrecieran, la familia estaba de acuerdo con su participación. "Él nos decía: 'Bueno, si a la semana de entrar me he puesto malo, pues me voy'. Él creía que solo iba a estar una semana, pero va pasando el tiempo... y Omar llega a la final", ha recordado.

Una final a la que llegó sin haber sido nominado en los más de 80 días previos y en la que tuvo que enfrentarse por primera vez al juicio de la audiencia. Primero se impuso al modelo italiano Fabio Colloricchio y después al atleta Albert Álvarez, con un 53,7 % de los votos en una final muy ajustada.

Tras ver las imágenes, la madre del artista que se dio a conocer en 'Gran Hermano' y que también concursó en 'Mujeres y hombres y viceversa', ha relatado que lo primero que hizo su hijo fue invitarles "a comer y a cenar".

Después de la comilona, el dinero fue destinado a la gran pantalla, ha seguido contando Mari Ángeles: "Empezamos a ir al cine con ese dinero. Nosotros no hemos estado bien de dinero nunca, entonces evidentemente no podíamos ir al cine. Ahora, con Omar vamos al cine cada dos por tres. Ya es un hábito en nuestras costumbres".