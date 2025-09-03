'Supervivientes All Stars' rescata a Montoya, que regresa a un plató de televisión dos meses después

Telecinco se guardaba un as bajo la manga y este miércoles ha soltado la bomba: Montoya volverá a aparecer en televisión dos meses después de alejarse del foco mediático y anunciar su desaparición a través de un comunicado en el que aseguraba que se había puesto en manos de profesionales.

Y lo hará en un programa que conoce muy bien. Será este jueves cuando el utrerano reaparezca de la mano de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', que volverá a los Cayos Cochinos y emitirá su nueva temporada a partir de las 22:00 horas

"Dos meses sin verle, dos meses sin su alegría, vuelve Montoya", ha anunciado el reality en un vídeo que intercalaba imágenes del que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes 2025'. De esta forma, Montoya reaparecerá en el plató como invitado en la gala que presentará Jorge Javier Vázquez.

El anuncio se ha producido durante 'TardeAR', donde la presentadora Verónica Dulanto y otros colaboradores debatían sobre lo que le puede deparar su primera aparición en el estreno del reality que protagonizarán Jessica Bueno, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Iván González, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo, Rubén Torres, Alejandro Albalá, Miri Pérez-Cabrero, Noel Bayarri, Adara Molinero y Tony Spina.

El exconcursante había entablado conversaciones hace unos días con la productora y no sería descabellado que volviera a Honduras para completar alguna misión, tal y como hiciera Terelu Campos en la primera edición del reality.