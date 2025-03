"Tanques no tenemos, pero mandamos a Óscar Puente en un seiscientos": Ana Rosa Quinta se muestra crítica con la postura del Gobierno sobre el rearme militar

Ana Rosa Quintana ha vuelto a cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de la postura del Ejecutivo respecto al rearme militar. En el editorial con el que arrancó 'El programa de Ana Rosa' este viernes 21 de marzo, la presentadora madrileña ha utilizado la ironía para criticar lo que considera una estrategia de eufemismos y contradicciones en la política de defensa española.

La periodista de Telecinco ha iniciado su intervención con un viaje al pasado, comparando la situación actual con la de 1986, cuando parte de la izquierda española rechazaba la permanencia en la OTAN. "El Gobierno ha vuelto a ponerse el traje de pana y ha regresado a 1986 para gritar 'OTAN, no; bases, fuera'. Mientras en Bruselas votaban a favor del rearme, en Madrid votaban en contra y el presidente pedía que no se utilizara esa palabra", ha señalado Ana Rosa Quintana. Asimismo, la comunicadora ha hecho hincapié en la aparente contradicción del Ejecutivo al tratar de sustituir el término "rearme" por "salto tecnológico", algo que, según ella, genera burlas en la prensa internacional. "La prensa europea se ríe hoy de la actitud bélico-pacifista de Sánchez", ha afirmado.

Por otra parte, la periodista de Mediaset ha continuado con su análisis destacando la fragilidad parlamentaria del Gobierno y su falta de liderazgo en momentos clave: "El presidente acude a la cumbre europea más importante de los últimos 50 años armado con poesías de Bécquer para lanzar sobre los rusos, mientras el Gobierno pierde todas las iniciativas legislativas". Uno de los puntos que más ha criticado Ana Rosa Quintana ha sido el uso de eufemismos por parte del Ejecutivo. "En el próximo Consejo de Ministros habrá tormenta de ideas para decir 'rearme' en modo pacifista", ha ironizado. La periodista también ha ridiculizado la manera en la que se presentan las adquisiciones militares: "Llaman 'salto tecnológico' a comprar misiles, barcos, aviones y munición".

Siguiendo con su tono sarcástico, Ana Rosa Quintana también ha mencionado la propuesta de la ministra de Sanidad de incluir medicamentos dentro del presupuesto de defensa: "Nada como un buen cóctel molotov de apiretal mezclado con dalsy para detener a un tanque ruso". La comunicadora también ha dirigido su crítica al ministro de Transportes, quien, según ella, habría solicitado que se incluyeran los trenes en este "salto tecnológico". "Ahí tiene razón", ha dicho la presentadora del programa matinal de Telecinco, haciendo una referencia a los problemas de los trenes en Extremadura: "Si envían a la guerra a los aguerridos pasajeros extremeños que cruzan trincheras cada día para llegar a su destino, toman Moscú en dos horas al grito de 'rusos, al tren'".

En la parte final de su editorial, Ana Rosa Quintana ha recurrido a la figura del humorista Gila para ridiculizar la postura del Gobierno. "Al presidente solo le queda ponerse el casco, coger el teléfono y decir aquello de: '¿Es el enemigo?'", ha afirmado, haciendo referencia al famoso monólogo del cómico español. Por último, ha mencionado al ministro de Transportes, Óscar Puente, para ironizar sobre su estilo comunicativo: "Tanques no tenemos, pero mandamos a Óscar Puente en un seiscientos y, en lugar de disparar, insulta. Bueno, no mata, pero desmoraliza". Para cerrar su crítica, Ana Rosa Quintana ha insistido en que la ciudadanía necesita claridad en el discurso político: "En épocas difíciles necesitamos líderes que nos digan las cosas claras. Si decimos 'salto tecnológico' en vez de 'rearme', es como llamar pompis al culo. Dejémonos de eufemismos infantiles. No somos niños".