Terelu Campo responde a las críticas vertidas por Belén Esteban: "No me voy a callar nada"

Terelu Campos ha roto su silencio ante las críticas recibidas por parte de Belén Esteban y otros miembros del programa 'Ni que fuéramos'. En su regreso a 'Mañaneros', después de una breve ausencia por motivos de salud, Terelu no se quedó callada y respondió de manera contundente a los comentarios de sus ex compañeros de 'Sálvame'.

Durante el programa 'Late Xou' de La 2, Belén Esteban había expresado su descontento con la hija de María Teresa Campos, diciendo: "No se le espera. Yo no le abriría la puerta. Creo que cuando hay que estar hay que estar". Estas palabras resonaron en el plató de 'Mañaneros', donde Terelu no dudó en contestar. "Yo pensaba que tenía buena relación con Belén Esteban, pero estoy acostumbrada a que mi vida sea una noria y me sorprenden pocas cosas", comenzó diciendo Terelu.

La periodista, visiblemente molesta, hizo alusión a las diferencias contractuales entre Belén y el resto de colaboradores de 'Ni que fuéramos', señalando que las circunstancias de Belén nunca han sido iguales a las del resto. "Cuando uno no juega con la misma baraja, es muy difícil repartir tazas", afirmó, dejando claro que las situaciones personales y profesionales de cada uno son diferentes y que no se pueden juzgar sin conocer todos los detalles.

Pero Terelu no solo se dirigió a Belén, sino también al resto de sus compañeros que se han embarcado en el nuevo proyecto de Fabricantes Studio. "Yo siempre estoy callada, porque hablar sé que es servirlo en bandeja, pero a lo mejor llega un día que no me voy a callar nada", dijo, sugiriendo que tiene mucho que decir pero elige mantener la discreción. "He sido siempre una buena compañera. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo", añadió, lanzando un claro dardo a sus ex comapañeros de Telecinco.

Lydia Lozano, también presente en el plató de 'Mañaneros', comentó que Belén Esteban y María Patiño "estaban dolidas porque no habían recibido un mensaje de felicitación" de Terelu por el estreno de 'Ni que fuéramos'. Terelu, visiblemente irritada, respondió: "¿Se ha preocupado Belén Esteban, María Patiño o quién esté ahí de cuáles son mis preocupaciones? Venga ya, que las flechas siempre van en mi dirección, pero nunca en la vuestra".

Además, Terelu aprovechó para dar su opinión sobre 'Ni que fuéramos'. Aunque "no ha visto el programa completo", comentó que algunas partes le parecieron divertidas, otras le recordaron momentos pasados y algunas las consideró injustas. "Estoy curada en salud en eso", dijo, mostrando su experiencia y resistencia ante las críticas. Por otra parte, Terelu lanzó una indirecta a María Patiño, quien había comentado que ella había sumado profesionalmente a la vida de Terelu. "Me alegro que algunas personas hayan sumado mucho profesionalmente a mi vida", concluyó, reafirmando su posición y dejando claro que su silencio no implica debilidad, sino una elección consciente de cuándo y cómo responder.