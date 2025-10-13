'El Hormiguero' se parte de risa con la visita de los cómicos J.J. Vaquero y Goyo Jiménez

'El Hormiguero' vuelve en este lunes festivo para muchas regiones de nuestro país con la visita de dos grandes cómicos del panorama nacional. J.J. Vaquero y Goyo Jiménez estarán presentes en el programa de las hormigas más célebres de nuestra televisión para presentar su nuevo proyecto, la película 'Sujetame el cubata', que llega a los mejores cines de este país el viernes 17 de octubre.

Dirigida por Fernando Ayllón, esta comedia de poco más de hora y media (96 minutos) relata las aventuras de J.J. Vaquero, quien está decidido a mantener a flote su bar, El Erizo, cueste lo que cueste. Para lograrlo, se embarca en un plan tan absurdo como arriesgado, involucrando a sus inseparables amigos humoristas y ocultando la verdad a su esposa. Sin embargo, lo que comienza como una locura bienintencionada podría volverse en su contra… y quizá sea ella quien termine tomando las riendas del negocio.

Invitados de la semana en 'El Hormiguero'

Este martes, la maestra de ceremonias matinal de Antena 3, Susanna Griso, será una de las grandes invitadas de esta próxima semana en el programa líder de la televisión en España. Tras Susanna Griso, la música se apoderará del plató de Antena 3 con la visita en el ecuador de la semana de David Bustamante. El cantante cántabro esta de estreno y enseñará en el programa líder de la televisión española (ayer con José Sacristán 15.7% de share y una media de 1.859.000 espectadores) su nuevo tour inédito por los mejores teatros de España. El colofón final lo pondrá el jueves Leiva, quien presenta en 'El Hormiguero' el largometraje, 'Hasta que me quede sin voz', que llegará a los cines dentro de una semana, el viernes 17 de octubre.