¿Quién será el primer finalista de "Tu cara me suena"?

Las semifinales de "Tu cara me suena" han comenzado, consolidándose como el talent show más exitoso de la temporada y el programa de horario estelar más visto de la televisión. Esta semana, la gala se emitirá a las 22:00 horas en Antena 3, y al finalizar la noche, se conocerá al primer finalista de la edición.

En esta duodécima entrega, los concursantes volverán a sorprender con sus habilidades de imitación. Raquel Sánchez Silva y Palomo Spain interpretarán a Nicole Kidman y Ewan McGregor, respectivamente. Juanra Bonet se transformará en Lee Marvin, mientras que Raoul Vázquez imitará a Tate McRae. Julia Medina cantará como Lola Flores, y Miguel Lago se pondrá en la piel de Leiva. David Bustamante rendirá homenaje a Camilo Sesto.Supremme de Luxe y Paca La Piraña actuarán como Akaska y Sara Montiel, mientras que Conchita será Sophie Ellis-Bextor.Valeria Ros se transformará en Verka Serduchka.

La gala contará con la participación especial de María Gómez, quien interpretará 'In Spain we call it Soledad' de Rigoberta Bandini. Manel Fuentes continuará liderando este popular formato musical, acompañado por el jurado compuesto por Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Santiago Segura, quienes evaluarán las actuaciones de los concursantes.

La presente edición de "Tu cara me suena" también está disponible internacionalmente a través de Antena 3 Internacional y atresplayer. Esta undécima edición ha mantenido su éxito con una audiencia media del 20,2% y 1,8 millones de seguidores, liderando las noches de los viernes con casi 5 millones de espectadores únicos conectando cada semana.