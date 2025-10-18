‘Rivales’, con Zendaya, llega a Movistar Plus+: el triángulo amoroso más intenso del 2024 ya está disponible

‘Rivales’, la película que redefinió la tensión entre el amor y la ambición, ya puede verse en Movistar Plus+. Dirigida por Luca Guadagnino, maestro de la sensualidad visual y los retratos emocionales intensos, la cinta se convirtió en una de las obras más aclamadas y comentadas de 2024, conquistando tanto a la crítica como al público por su audaz mezcla de pasión, deseo, rivalidad y elegancia estética.

La historia gira en torno a Tashi Duncan, interpretada por una magnética Zendaya, una antigua promesa del tenis que, tras una lesión, se reinventa como entrenadora. Entre sus pupilos se encuentran Art (Mike Faist), su marido, y Patrick (Josh O’Connor), su antiguo amante y rival en la pista. Cuando ambos vuelven a enfrentarse en un torneo menor, años después, el partido se transforma en un duelo emocional donde la tensión sexual, los celos y los recuerdos no resueltos lo inundan todo.

Con un guion de Justin Kuritzkes, ‘Rivales’ no es solo una historia de triángulos amorosos, sino una mirada elegante y provocadora sobre cómo el amor puede ser tan competitivo como el deporte, y cómo el deseo se convierte en motor —y en castigo— de quienes viven para ganar. Guadagnino convierte cada punto de tenis en una coreografía erótica y psicológica, donde la cámara vibra con la misma intensidad que los cuerpos y las miradas de sus protagonistas.

La película fue celebrada como una de las más hipnóticas y sofisticadas del año, con una fotografía de Sayombhu Mukdeeprom que convierte cada plano en una pintura, y una banda sonora de Trent Reznor y Atticus Ross que late como un pulso nervioso entre la pasión y la derrota. La crítica internacional la definió como “un retrato perfecto del deseo moderno” y “la obra más carnal y madura de Guadagnino desde Call Me by Your Name”.

En ‘Rivales’, Zendaya firma la interpretación más compleja y magnética de su carrera: poderosa, contradictoria, impredecible. Su Tashi domina el juego dentro y fuera de la pista, pero también revela las grietas de quien necesita controlarlo todo para no perderlo todo. Frente a ella, O’Connor y Faist encarnan con brillante fragilidad a dos hombres atrapados entre la admiración y la dependencia, incapaces de romper el ciclo que los une a ella.