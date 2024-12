RTVE desvela a los rostros de su Navidad

RTVE ya ha empezado a calentar motores para su programación navideña con una breve pero reveladora promo que pone cara a los principales presentadores de sus galas y especiales. Patricia Conde y Aitor Albizua vuelven a liderar el icónico "Telepasión", mientras que Oriol Nolis y Eva Soriano estarán al frente de la gala de Nochevieja. Además, Ramón García y la mítica vaquilla del "Grand Prix" confirman su regreso con una edición especial titulada "Grand Prix del invierno". Sin embargo, la gran incógnita recae sobre David Broncano, cuya presencia en el anuncio ha desatado rumores sobre su posible participación en las Campanadas o algún especial navideño.

El cómico, que actualmente es el rostro estrella de RTVE gracias a "La Revuelta", podría unirse al "Telepasión", un clásico para los presentadores de la cadena pública, o incluso sorprender liderando un formato especial. Aunque Broncano ya bromeó en su programa sobre la posibilidad de presentar las Campanadas, lo descartó inicialmente: “¿Yo qué voy a hacer las Campanadas? No, no, no”. Pero su presencia en esta promo junto a los grandes nombres navideños de La 1 no hace más que avivar las especulaciones.

Por el momento, RTVE no ha desvelado quiénes darán las Campanadas en La 1, manteniendo el suspense mientras otras cadenas ya han confirmado a sus parejas. Cristina Pedroche y Alberto Chicote serán los protagonistas de Antena 3, mientras que Mediaset apostará por Ion Aramendi y Blanca Romero. Por su parte, laSexta repetirá con Cristina Pardo y Dani Mateo.

A medida que diciembre avanza, la expectación sobre quiénes serán los encargados de despedir el 2024 en RTVE sigue creciendo. Con nombres tan potentes en su alineación, la cadena pública parece estar preparando una Navidad de altura.