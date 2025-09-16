RTVE tampoco emitirá por primera vez el Festival de Eurovisión si Israel participa

Radio Televisión Española (RTVE) tampoco emitirá por primera vez el Festival de Eurovisión si Israel forma parte del certamen que se celebrará en Viena (Austria) en 2026. Así lo ha dado a conocer TVE, después de que el Consejo de Administración, a propuesta del presidente de RTVE, José Pablo López, haya acordado retirar la candidatura de España del concurso europeo si Israel está presente, como consecuencia de su ofensiva en Gaza.

Fuentes de la Corporación pública consultadas por Europa Press han precisado que si España no participa en el concurso, no paga y, por tanto, no tendría los derechos de emisión del Festival de Eurovisión. "Eso hasta diciembre no se va a saber", han subrayado. Eurovisión 2025 le dio a La 1 la jornada eurovisiva más seguida en 17 años. La gala final anotó un 50,1% de share, casi 6 millones de espectadores y más de 13,6 millones de contactos, lo que supone un incremento de 9,2 puntos y cerca de un millón de espectadores con respecto a la pasada edición. Las votaciones lograron una media de 6,3 millones, un 59,7% de cuota y 9,2 millones de espectadores únicos.

Con estos resultados, tanto la gala como las votaciones lograron máximo de audiencia desde 2022 y también su segunda mayor cuota desde 2008 y su segundo mejor dato en espectadores desde 2018. La actuación de la representante española, Melody, fue seguida por un 50,4% de cuota y 6.114.000 espectadores, récord desde 2022. Con la decisión adoptada por el Consejo de Administración de RTVE, España se convierte en el primer país del 'Big Five' (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España) y en el quinto del concurso en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel después de los anuncios de Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda. España nunca ha faltado al Festival de Eurovisión desde su debut en 1961, participando de manera ininterrumpida en todas las ediciones, salvo en la edición de 2020 que fue cancelada por la pandemia del coronavirus.