Sauron por fin da sentido a «Los Anillos del Poder»

La espera ha terminado. O, quizás, para algunos, la angustia. Hablo de esa legión de fans que se quedaron ojipláticos y con más preguntas que respuestas tras la primera temporada de «El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder». Pues bien, Prime Video estrena hoy la segunda entrega de un regreso a la Tierra Media que viene cargado de revelaciones y, por supuesto, una producción impecable que mantiene el tono épico de la saga. Y sí, los seguidores pueden respirar aliviados, porque con los nuevos episodios comienzan a encajar todas las piezas del complejo puzle, y lo hace con una fidelidad creciente a la obra de J.R.R. Tolkien, sin sacrificar la frescura y la libertad creativa que caracterizó al inicio de la serie.

No en vano, «Los Anillos de Poder» atrajo a más de 100 millones de espectadores en sus primeros episodios, estableciendo récords de visualización en Prime Video y acumulando 32.000 millones de minutos reproducidos. Con estos números, es fácil entender la presión que los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay tenían para la segunda temporada. Sin embargo, lejos de achicarse, han dado un golpe sobre la mesa con una historia que recupera la intensidad de la Tierra Media y la lleva a nuevos territorios, tanto físicos como emocionales.

La temporada comienza hoy con un triple estreno, tres episodios que sientan las bases de una narrativa más oscura y profunda, donde el mal comienza a consolidarse con fuerza y de la que ya tenemos un mapa que nos guiará por la enrevesada trama. Por fin, Sauron, oculto tras la identidad de Halbrand, se revela como el verdadero villano, manipulando a los personajes con astucia y orquestando su ascenso al poder en la Tierra Media. Esta vez, la narrativa explora profundamente las debilidades internas de los protagonistas, destacando la transformación de Galadriel, quien, tras ser engañada por Sauron, busca redimirse y liderar a su pueblo, mostrando una vulnerabilidad inesperada en un elfo.

Elrond también evoluciona, pasando de diplomático a guerrero, mientras pone a prueba su amistad con los príncipes enanos Durin, en medio de la tensión creciente en Khazad-dûm. En Númenor, la lucha por el trono entre la reina regente Míriel y su primo Pharazôn intensifica el conflicto, con repercusiones que amenazan con desestabilizar no solo a la isla, sino a toda la Tierra Media, reflejando la lucha entre el bien y el mal que permea la serie.

Pero no es solo la trama lo que destaca en esta segunda temporada. La producción continúa siendo un potentísimo espectáculo visual y sonoro, aprovechando la vocación exploradora de la serie. La fotografía es, sencillamente, brutal, captura por su belleza y exuberancia. Incluso, aunque el paisaje se haga conocido, pues el inhóspito y traicionero territorio de Rhûn ha sido localizado en los desiertos volcánicos de Tenerife. Es allí donde el enigmático mago conocido como El Extraño, busca respuestas sobre su identidad, mientras los Pelosos, en su travesía, se ven obligados a enfrentarse a sus propios temores y a demostrar su valor en un mundo que les es hostil.

Pero no todo es oscuridad y conflicto en esta temporada. La serie mantiene un delicado equilibrio, ofreciendo momentos de esperanza y redención, que, aunque escasos, son poderosos y es en estos momentos donde la potentísima banda sonora nos pone en situación, porque no solo acompaña la acción, sino que la realza, convirtiéndose en un personaje más de la serie, capturando la épica de las escenas de batalla, la tristeza de los momentos de introspección y la tensión en los enfrentamientos más sutiles. Tanto que, parece un desperdicio que no sea distribuida para ser proyectada en un teatro que le dé más grandeza a una producción mayúscula. Es allí donde luciría más, sin duda.

Si la primera temporada de «Los Anillos de Poder» ofreció dudas en su concepción y planteamiento, esta segunda está a la altura de las expectativas más exigentes y sigue el camino trazado por Tolkien. La serie ha sabido encontrar su lugar, ajustando su narrativa y su enfoque para alinearse con el legado del maestro, sin dejar de lado la innovación y la originalidad que la hacen única. La batalla final, que se avecina en el horizonte, promete ser un clímax digno de la historia que se ha construido, y cada episodio que nos acerca a ella es una pista esencial en este gran laberinto que es la Tierra Media.