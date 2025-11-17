Una boda clandestina, un puñetazo y un secreto revelado... ¡"La Promesa" explota esta semana!

En la serie más exitosa de RTVE, todo estaba listo para una boda clandestina, pero la llegada de Lorenzo lo cambió todo. Esta semana en "La Promesa", los secretos que se venían gestando desde hace tiempo estallan con consecuencias impredecibles. La fiesta organizada por el duque de Carvajal y Cifuentes se convierte en el escenario perfecto para el caos, y el capitán De la Mata no se lo piensa dos veces antes de irrumpir con toda su furia.

Ángela y Beltrán creían haberlo planeado todo. La ceremonia nupcial, programada en paralelo a la fiesta, parecía una jugada maestra. Pero la irrupción de Lorenzo descoloca a Leocadia, que ve cómo su estrategia para unir a su hija con Beltrán se desmorona. Para colmo, Lorenzo no viene solo: trae exigencias que nadie esperaba y amenaza con cambiar el destino de varios personajes de forma definitiva.

Mientras tanto, Curro y Lorenzo se enfrentan en un momento de máxima tensión que termina con un puñetazo directo al rostro del capitán. Ángela logra evitar que la situación vaya a más, pero la fractura entre los personajes ya es irreparable. A la vez, la reciente promoción de Teresa como ama de llaves sigue generando fricciones internas, especialmente con Petra, que no oculta su disgusto ante el cambio de jerarquías.

Por otro lado, el juego de máscaras en las cocinas llega a su clímax. Madame Cocotte cae finalmente en la trampa orquestada por Lope, Vera y las cocineras, revelando la identidad del impostor que robaba las recetas. Mientras unos celebran la victoria, Vera cuestiona si es momento de dejar los juegos y actuar con seriedad. La cocina, como el resto de La Promesa, hierve por dentro.

Los romances tampoco encuentran respiro. Martina, acorralada por sus propios engaños, se ve obligada a confesar que falsificó las cartas de Catalina, lo que provoca un duro distanciamiento con Adriano. La tensión en su entorno crece hasta el punto de que anuncia su marcha a Sevilla, buscando aire lejos del ambiente cada vez más sofocante de la finca. Ni Alonso ni Jacobo logran detenerla.

Y como si todo esto fuera poco, el entramado empresarial se complica cuando Manuel descubre que el duque de Carvajal y Cifuentes es el verdadero socio mayoritario de la empresa de don Luis. La revelación sacude la estabilidad familiar y plantea nuevas preguntas: ¿quién mueve realmente los hilos? ¿Y hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger sus secretos?