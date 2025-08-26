El cocinero que inspiró la serie ‘The Bear’ defiende una jornada de 80 horas semanales

Will Guidara, reconocido restaurador estadounidense y uno de los referentes que inspiraron la serie 'The Bear', ha generado debate al defender que se puede trabajar hasta 80 horas semanales siempre que exista una cultura laboral de respeto y cuidado. El exlíder de Eleven Madison Park, publica en su libro 'Hospitalidad irracional', que la clave no está en la cantidad de horas, sino en cómo se lidera un equipo: con dignidad, reconocimiento y apoyo real. Según Guidara, la excelencia exige sacrificio, pero nunca debe confundirse con el maltrato o la falta de humanidad. Su propuesta, que combina exigencia con una visión más humana del liderazgo, invita a replantear el modelo de la alta cocina y de otros sectores exigentes. Una ampliación de la jornada laboral en la que la Ministra de Trabajo de nuestro país, Yolanda Díaz, no estará para nada de acuerdo.

El futuro de 'The Bear'

'The Bear' no ha dicho aún su última palabra. La ficción estadounidense de FX para Disney Plus+ liderada por Jeremy Allen White grabará una quinta temporada, confirmada por los propios directivos del servicio de streaming, según las informaciones publicadas por el medio Vital Thrills y recogido por la base de datos sobre cine y series IMDb. El creador Christopher Storer, junto con su equipo habitual, continuará al frente de esta producción que ha cosechado elogios de la crítica internacional. FX reafirma así su apuesta por una de las ficciones más reconocidas del momento y premiadas, cosechando 26 galardones con sus tres temporadas anteriores, sumando 21 premios Emmy y 5 Globos de Oro, una cifra que puede aumentar con el devenir de esta nueva cuarta temporada.

Crítica de la cuarta temporada de 'The Bear'

En palabras de Gerardo Granda, nuestro compañero en la sección de Televisión de LA RAZÓN, en esta cuarta temporada, 'The Bear' retoma la tensión emocional y creativa tras una crítica devastadora publicada en el Chicago Tribune, que sirve como motor narrativo de la nueva entrega. La serie se centra nuevamente en Carmy y su equipo, enfrentando la amenaza inminente del cierre del restaurante por falta de fondos. Los conflictos personales afloran: Sydney duda de su permanencia en el proyecto, Richie enfrenta su vulnerabilidad, y Marcus y Tina evolucionan profesional y emocionalmente. Aunque Carmy toma un rol menos visible, su arco es introspectivo y revelador. Según Gerardo, aunque la sorpresa de la primera temporada ya no existe, la serie sigue ofreciendo momentos brillantes, como episodios dedicados a peinados, bodas o escenas memorables con Jamie Lee Curtis y Bob Odenkirk.