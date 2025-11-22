Dave Erickson, cocreador de ‘Fear the Walking Dead’, demanda a AMC por impago de beneficios

El productor y guionista Dave Erickson, cocreador de 'Fear the Walking Dead', ha presentado una demanda contra AMC Networks en la que acusa a la compañía de impedirle acceder a los beneficios que, según afirma, le corresponden por contrato. Erickson sostiene que la cadena ha utilizado prácticas contables destinadas a mantener artificialmente la serie en números rojos, negándole así millones en pagos de participación.

En la denuncia —que lo convierte en el séptimo productor del universo ‘The Walking Dead’ en demandar a AMC por motivos similares en los últimos doce años— Erickson afirma que la compañía asegura que 'Fear the Walking Dead' acumula un déficit de 185 millones de dólares, una cifra que, según el demandante, imposibilita que llegue a percibir beneficio alguno. La demanda señala que otros participantes sí habrían recibido hasta 67 millones de dólares, mientras él no habría recibido “ni un solo dólar”.

Erickson, que creó el spin-off en 2015 junto a Robert Kirkman y ejerció como showrunner durante sus tres primeras temporadas, afirma que aceptó el proyecto confiando en que “una serie de éxito puede convertirse en una renta vitalicia para un showrunner”. El productor explica que su contrato le otorgaba un 5% de los “modified adjusted gross receipts” del proyecto, aunque, según la demanda, AMC no le facilitó la definición exacta de ese concepto hasta años después de que el acuerdo estuviera en marcha.

El escrito acusa a la empresa de “abuso de su posición como productora y distribuidora” para imponer cargos internos supuestamente inflados y minimizar el beneficio declarado. “Cuando un conglomerado vertical como AMC produce una serie y la licencia a sus propias filiales, los riesgos de auto-negocio son evidentes”, señala la denuncia, que califica la conducta de la cadena como “una falta de ética empresarial que ha privado a Erickson de decenas de millones de dólares”.

AMC respondió con firmeza a las acusaciones. En un comunicado, su abogado Orin Snyder afirmó: “Esta demanda, igual que la de Kirkman hace años, no tiene mérito. Estamos seguros de que fracasará como la anterior. Los contratos fueron negociados por los equipos más experimentados de Hollywood y AMC ha pagado todo lo que debía. Este es simplemente otro intento burdo de conseguir dinero”.

La batalla legal se suma a una larga lista de disputas en torno al universo 'The Walking Dead'. En 2013, Frank Darabont y la agencia CAA demandaron a AMC, un proceso que terminó en un acuerdo extrajudicial de 200 millones de dólares ocho años después. Kirkman y otros productores también llevaron a la cadena a los tribunales en 2017; aunque su demanda fue inicialmente rechazada en Los Ángeles, continúa abierta tras ser reactivada en la jurisdicción federal.