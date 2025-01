"Dexter: Resurrection" contará en su elenco con tres importantes personajes de la serie original

La franquicia de "Dexter" parece que no tiene fin para sus creadores y por ello sigue expandiéndose con nuevos proyectos. Tras el éxito de "Dexter: New Blood", SkyShowtime y Paramount+ han confirmado el desarrollo de "Dexter: Resurrection", una secuela que promete profundizar en las consecuencias de los eventos vistos en las entregas previas. Michael C. Hall volverá a interpretar al famoso asesino en serie, acompañado por tres personajes queridos por los seguidores de la saga.

En un anuncio reciente, Paramount+ ha confirmado que James Remar, David Zayas y Jack Alcottformarán parte de esta nueva entrega. Remar, quien interpretó al sabio y rígido Harry Morgan, regresa como la conciencia y guía de Dexter. David Zayas también retomará su papel como Ángel Batista, un detective de la Policía de Miami y amigo de Dexter. Ambos fueron pilares en la serie original, dejando una huella indeleble en la narrativa. Por su parte, Jack Alcott, quien dio vida a Harrison Morgan en New Blood, se unirá nuevamente al elenco. En la secuela, se explorará si Harrison comparte las pulsiones oscuras de su padre. Aunque Clyde Phillips, showrunner de la franquicia, había considerado una segunda temporada centrada en Harrison, "Resurrection" retoma este concepto en un contexto más amplio y ambicioso.

En otro orden de cosas, el estreno de "Dexter: Resurrection" está previsto para el verano de 2025. Sin embargo, antes de sumergirnos en esta continuación, la precuela "Dexter: Pecado original" llegará a España el 30 de enero de la mano de SkyShowtime. Esta nueva producción, protagonizada por Patrick Gibson como un joven Dexter, explora los orígenes del asesino y profundiza en su transformación hacia la figura que los fans conocen. En Estados Unidos, "Pecado original" ya ha estrenado parte de sus episodios, generando expectativa por las conexiones con "New Blood" y preparando el terreno para la llegada de "Resurrection".

Con cada nueva entrega, la franquicia de "Dexter" reafirma su lugar como uno de los pilares de Paramount. Desde el cierre alternativo que ofreció "New Blood" tras la polémica octava temporada, hasta las nuevas producciones que expanden su universo, esta saga sigue captando la atención de los espectadores. El regreso de Michael C. Hall y la incorporación de rostros familiares garantizan que "Dexter: Resurrection" pueda ser un viaje lleno de tensión, nostalgia y descubrimientos.