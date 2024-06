«Eva&Nicole», el duelo de poder entre Belén Rueda e Hiba Abouk

Hablar del empoderamiento actual es dejarlo pequeño si nos vamos a esa Marbella de los años 80, al duelo de poder de esas mujeres empresarias que llevaban el cotarro de la noche marbellí. Nada menos. Hablar de Marbella y esa década es lo mismo que controlar de un plumazo todos los estamentos, políticos y empresariales, conjugar el lado oscuro y más brillante de la sociedad. La nueva serie, que se estrena hoy en atresplayer, la plataforma de pago de Atresmedia, antes de que aterrice en el Prime Time de Antena 3 trata de eso, pero con todos los ingredientes necesarios para no poder separarte de la pantalla. «Eva & Nicole» nos dejará ver el duelo de titanes entre Hiba Abouk y Belén Rueda. Poca broma cuando además el amor, que mueve o devora el mundo, se mete por medio con el personaje de Manuel, interpretado por Andrés Velencoso.

«Eva & Nicole», que cuenta con ocho episodios de 50 minutos cada uno, se sitúa en la Marbella de los años 80, en el mejor momento de la jetset marbellí, cuando las estrellas de Hollywood se paseaban por la ciudad andaluza cada verano. Todo un desfile de los actuales y verdaderos influencers.

Es en ese placentero contexto es la guapa Nicole la que se ha hecho con el poder, dueña de la noche marbellí y de la discoteca de moda. Pero nada dura para siempre y el regreso, del pasado, de Eva, le

pondrá las cosas muy complicadas. Ni se las imagina. Son en realidad viejas amigas, ¿conocidas? Su relación se remonta a su época en París, en 1972, cuando Nicole contrató a Eva como camarera y le enseñó el mundo de la noche. Todo rodaba a la perfección hasta que el amor interfirió en sus vidas. Suena, ¿verdad?

«Eva & Nicole» es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Good Mood. Montse García y Daniel Écija son los productores ejecutivos de esta ficción del sello Series Atresmedia, que estará dirigida por David Molina, Antonio Hernández y Álvaro Vicario. Belén Rueda e Hiba Abouk encabezan el reparto, que se completa con Andrés Velencoso, Belinda Washington, Oliver Ruano, Ricardo Pereira, Gonzalo de Castro, Javi Coll, Esmeralda Moya y Nuria Herrero, entre otros.

Un personaje muy especial es el de Belinda Washington, que interpreta a Renata. La mujer de confianza de Nicole y su mano derecha. Confidente, amiga y controladora de todo lo que se mueve bajo el sol marbellí. No se le pasa una, pero además servirá de gancho perfecto para seguir la trama de la serie. «He disfrutado como una niña pequeña con zapatos nuevos. Diría que es la mejor serie en la que he estado», nos cuenta Belinda Washington, quien se deshace en halagos con Belén Rueda, «soy su toma tierra, compartimos mucho tiempo, pero es que es una compañera talentosa que te mejora, no es un decir, y ya me lo habían dicho, pero hasta que no he trabajado con ella no me he dado cuenta de verdad. Qué pedazo de ser humano». Y pasa a hablarnos de la ficción: «En la serie interesa qué es lo que pasa a estas personas que no se ve, pero sirve para entrelazar las historias y lo que más me gusta es lo imprevisible que es todo», avanza la actriz. «Cuando me llamaron para decirme que me habían cogido después del casting me puse a llorar y no me venía nada bien en ese momento, porque me hincho mucho e iba a un programa de televisión (Ríe). Siempre digo que el día que te crees grande empiezas a ser pequeño», admite Belinda.

Hoy «Eva&Nicole» da su primer salto a la pantalla en atresplayer y después lo hará al Prime Time de Antena 3. Que se preparen porque van a pasar cosas.

Extensa producción en atresplayer

►El estreno de esta serie se suma al extenso catálogo de la plataforma donde puedes encontrar «Una vida menos en Canarias», «Drag Race España: All Stars», «Sexo, famosos y muñecos de trapo», «Un nuevo amanecer», «La pasión turca», «Red Flags» o «Beguinas», entre otras apuestas de la casa. Ficción, entretenimiento, información, documentales… Todo el contenido de Atresmedia en una sola plataforma.