«FoQ»: La Nueva Generación toma la palabra

Las nuevas generaciones, concretamente la Z, ha conformado a su alrededor todo un nuevo universo ayudados por las producciones audiovisuales que persiguen conectar con estos jóvenes que consumen gran cantidad de series, películas y programas. Muchos son los intentos de usar su lenguaje, su código de vestimenta o ahondar en sus sentimientos, pero no hay nada como dejar que ellos mismos hablen. Por eso la nueva serie original atresplayer «FoQ: la nueva generación», producida por Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia. Nos acercamos hasta el Zurbarán para hablar con los actores Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Biel Castaño y Miguel Fernández durante un día de rodaje.

Las cosas claras

KikoBena («Menudas piezas») tiene las cosas muy claras y tiene la difícil tarea de ponerse en «FoQ: la nueva generación», en la piel de Koldo, que como él mismo nos explica «cuando me llegó el casting, yo es que este tipo de personas las conozco, son mis amigos, entonces siento que represento mucho y he cogido además muchas cosas de ellos», y especifica: «Cómo gestionar las cosas, de lo complicado que es, pues eso, nacer en un barrio, ver como tu entorno crece, porque es lo que le pasa a Koldo, que todos tienen en la cabeza planes de futuro, un respaldo económico en casa». Koldo observa como el taller de su padre va mal, «el tío no sabe qué cojones quiere hacer con su vida, se plantea el dejar el colegio para ayudar a su padre. Está en un punto de la vida un poco distinto a los demás económicamente, y eso le hace ser agresivo, tiene ese aspecto como de frío, malo de primeras, que luego cuando le conoces no es para nada así». Por su parte, Miguel Fernández, Jon en la serie nos cuenta que «es un chaval un año más mayor que el resto del grupo. Es repetidor, pero obviamente es mucho más que eso. Es una persona muy vinculada con el arte. Como todos nosotros está un poco perdido, no sabemos muy bien qué vamos a hacer con nuestra vida, estamos experimentando. Un poco bohemio y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Creo que lo que más le caracteriza es la sensibilidad». Rocío Velayos confiesa que se parece en algunas cosas a su personaje, Asia: «Soy más vergonzosa. A Asia la definiría como la chica con carácter; es como la amiga esa que no se calla nada, que te lo dice todo, aunque que te vaya a doler y busca un poco la pelea». Biel Castaño interpreta a Miguel, «que lo definen como el normalito, y no creo que sea normalito, sino que es más calladito y cerrado. Tiene su pareja y a sus 16 años tiene su estabilidad montada, pero le pasan cosas que hace que eso cambie». MaríaBernadeau nos radiografía a Carlota, «una chica que por unos estereotipos sociales marcados, está muy encerrada en una casilla de ser la popular o la guay del instituto, pero, como creo que suele pasar mucho en todos los colegios o a mí me ha pasado, normalmente estas chicas suelen estar mucho más solas de lo que parecen en redes sociales y de lo que muestran». La actriz asegura que por su manera de ser, «van a poder sentirse muchas chicas identificadas con ella». Y falta Biel Antón, el «guapo» Pelayo, que nos avisa de que «tampoco puedo contar mucho, pero Pelayo va a ser el tipo de personaje que le va a gustar a mucha gente, ya que todo el mundo ha conocido a una persona que es igual que Pelayo: es el popular del instituto, el guay, el que la lía, el que tiene una novia que es guapa». Pero nos promete que detrás de todo eso hay más.

Y todos ellos tomarán la palabra para que sea un éxito entre los jóvenes. «Hay algunas palabras que si hemos pedido cambiarlas y adaptarlas» nos adelanta Miguel Fernández sobre el lenguaje de «FoQ: la nueva generación», y coincide con Kiko Bena que recuerda que «Carlos García Miranda, el creador, es muy flexible con eso porque es consciente. Y como representamos eso que quiere, nos da esa libertad. Buscan mucho realismo». Fernández apunta a que «en la construcción de los personajes y los conflictos de estos chavales son muy reales». Destaca Biel Antón que la serie «engloba muchos problemas que la gente oculta; engloba muchas temáticas que no se tratan y se deberían». Castaño destaca que «estamos en el Zurbarán, un instituto público donde hay gente de todos los sitios». La expectación ya está creada e incluso ya les buscan por redes sociales antes de que se estrena la serie en atresplayer. Pero curiosamente no se sienten agobiados por la exposición mediática a la que son y serán sometidos. «Estaremos súper dispuestas a recibir el ataque y lo lucharemos encantadas, como hemos hecho toda la vida», dice María Bernardeau, y su compañea refrenda: «Somos conscientes de que va a pasar y nos apoyaremos mucho entre nosotros. Enfrentar juntas y hasta con naturalidad».

La herencia de la «Física o Química» original

►Todos los protagonistas coinciden en que la serie original y «FoQ: la nueva generación» «son muy distintas, pero conservan esa esencia original» ya que la serie ha evolucionado sobre los temas que se tratan. «Al final es un grupo de chavales que se juntan por un motivo concreto, están en el instituto, hacen cosas fuera, se gustan entre ellos, se pelean entre ellos», apunta Velayos. «No estamos imitando», insiste Biel Castaño y Antón matiza que hay temas nuevos: «Hay un abanico mucho más diverso».