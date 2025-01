El fuego que ayudó a forjar a la mujer francesa del siglo XX

El fuego es uno de los elementos más importantes de la naturaleza, marcando un antes y un después en la evolución humana cuando se produjo su dominación hace aproximadamente 400.000 años. Además, es un arma de doble filo, ya que puede iluminar nuestro camino y protegernos del frío, pero tiene un amplio poder destructor si no está controlado. Esta última acepción de la lumbre marca la vida de nuestras tres protagonistas en la miniserie francesa «El Bazar de la Caridad», estrenada el pasado viernes 10 de enero en Sundance TV, aunque fue confeccionada por el canal TF1 francés en el año 2019, y ha formado parte del catálogo de Netflix y RTVE Play años atrás.

El papel secundario de las mujeres de la Belle Époque

Esta ficción de época, ideal para una relajada jornada de sobremesa ahora en invierno, toma como punto de partida el terrible incendio que sacudió a París en 1897, cuando un reproductor de películas del siglo XIX empezó a arder y las llamas consumieron el Bazar de la Caridad de la capital francesa, un espacio ideado para que las altas esferas pavonearan su capacidad económica delante de sus iguales. La trama de la serie, dividida en ocho capítulos que cuentan con una duración de entre 45 y 55 minutos, sigue la vida de tres mujeres de la Francia de la Belle Époque, relacionadas entre sí pero con vidas muy diferentes. En primer lugar, Adrienne de Lenverpré (Audrey Fleurot), quien no es feliz en su matrimonio y cuando su marido, el aspirante a la presidencia del Senado, Marc-Antoine de Lenverpré (Gilbert Melki), se entera que ha pedido información sobre el proceso de divorcio, no duda en castigarla física y psicológicamente, llevándose a la hija de ambos a un internado en el extranjero y siendo golpeada con dureza delante de los criados de la casa, dejando claro que ella no es un ser independiente y que estará anclada a su marido hasta que él quiera. Una puesta en escena que marca el papel de la mujer francesa del siglo XIX y solo estamos hablando de los primeros cinco minutos del primero de los dos episodios a los que ha tenido acceso el periódico, por lo que deja claro que la ficción no se cortará en cuanto a violencia se refiere. A continuación, conocemos a las dos mujeres restantes que forman nuestro trío protagonista, Alice de Jeansin (Camille Lou), una aristócrata que tiene dudas de la relación que le han concertado sus padres con Julien de la Ferté (Théo Fernandez) y, en el lado opuesto, la sirvienta de Alice Rose (Julie de Bona), profundamente enamorada y con la idea de marchar a Nueva York en busca de una vida mejor junto a su esposo, el chofer de la familia de Jeansin.

Con la presentación de nuestras tres protagonistas y el conocimiento de cómo se encuentran sus vidas, la serie se recrea con todo lujo de detalles en el incendio del edificio que da nombre a la ficción, sumergiéndonos y haciéndonos partícipes de la horrible situación que vivieron las mujeres de la época, ya que, además de las llamas, sufrieron el desprecio de los hombres adinerados de la Francia del siglo XIX, siendo pisoteadas por ellos y abandonadas a su suerte mientras las llamas consumían el inmueble, dejando una cifra de muertos de alrededor de 126 personas, la mayoría mujeres. En una de las últimas escenas del primer episodio, el propio Julien no duda en empujar a Rose a las mismas llamas, dejándola con la cara desfigurada, lo que marcará su trama a partir de ahora, siendo todo observado por su prometida Alice, que queda totalmente paralizada por la situación, rescatada minutos más tarde por un joven anarquista, cuya organización lleva sembrando el terror en la ciudad desde hace más de tres años, cuando asesinaron al presidente y son los principales sospechosos del incendio del Bazar. Nuestra primera protagonista observa el incendio desde fuera gracias a que se escapó minutos antes con su amante. La situación le ofrece la oportunidad de escapar de la cárcel que se ha convertido su matrimonio, fingiendo su propia muerte y recuperando a su hija en el entierro que organizará su marido, quien duda del fallecimiento de su esposa. Con Alice desenamorada de Julien y Rose, capturada por otra aristócrata que ha perdido a su hija en el incendio y que utilizará el parecido de la sirvienta con fines aún ocultos, la trama promete dosis de suspense y liberación femenina en una de las primeras series de 2025.