La ganadora del Goya que se postula a ser Isabel Pantoja en su docuserie: "Me encantaría, que me llamen"

Además de Karla Sofía Gascón, la alfombra roja de los premios de la Unión de Actores y Actrices celebrado en Madrid ha causado sensación por la estrella nacional que se postula como futura Isabel Pantoja. Recordemos que la semana pasada, la tonadillera le dio el beneplácito a la productora Mediacrest para realizar dos proyectos, uno documental y otro ficticio sobre la vida y trayectoria profesional de la tonadillera, que cumple 50 años sobre los escenarios. Se trata de Carolina Yuste, quien logró el Goya a mejor actriz principal este mismo 2025 gracias a su papel en la película 'La infiltrada' y que estaría encantada de ser Isabel Pantoja en la pequeña pantalla.

Ella también quería ser folclórica

Sorprendida porque no se había enterado de la noticia, Carolina Yuste demostró que le encantaría ponerse bajo la piel de la tonadillera, en unas declaraciones realizadas a los micrófonos de Europa Press y que han sido recogidas por el programa matinal de laSexta, 'Aruser@s'. "Por favor, ¿esto va a pasar?, yo llevo diciendo años que a mí el biopic que me gustaría hacer sería el de Isabel Pantoja", comentaba la interprete, que desvela que le hubiera encantado ser folclórica: "Si yo hubiera nacido hace 20 o 40 años hubiera intentado ser folclórica".

Como Kiko Rivera fue preguntado Tomás Pozzi, quién también estuvo muy emocionado por la idea. "Me encantaría. Es una buena idea, no sé quién la va a hacer, pero me pongo ya a hablar español y me voy a hacer dj". "Yo soy algo más guapo, las cosas como son, comentó entre risas.

Todo lo que sabemos sobre el futuro proyecto de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja, quien celebra 50 años de trayectoria en la música, protagonizará dos producciones audiovisuales que recorrerán su vida personal y artística. La artista ha firmado un acuerdo de colaboración con la productora Mediacrest Entertainment S.L. para desarrollar una serie documental y otra de ficción, que inicialmente contará con siete episodios y abarcará desde su infancia hasta la actualidad. Pantoja, considerada una de las figuras más influyentes de la música española, inició su carrera en la década de 1970 y lanzó su primer álbum en 1974. A lo largo de su trayectoria ha publicado treinta discos y vendido millones de copias, consolidando su legado con éxitos como Marinero de luces. Recientemente, ha conmemorado cinco décadas en los escenarios, cosechando el cariño de su público y un sinfín de reconocimientos. Francisco Pou, CEO de Mediacrest, destacó la importancia de este proyecto y señaló que trabajar con una artista de la talla de Isabel Pantoja es "un regalo y un reto apasionante" que afrontan con entusiasmo. Por su parte, la cantante expresó su emoción por esta oportunidad de compartir su historia con el público y rendir homenaje a su carrera.