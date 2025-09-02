HBO Max fija el estreno de 'Pubertat', el drama de Leticia Dolera que desafía los límites de la adolescencia

Una agresión sexual y tres adolescentes señalados marcan la sinopsis de 'Pubertat', la nueva serie creada y dirigida por una versátil Leticia Dolera, que dará vida a uno de los personajes principales de esta ficción que ya tiene fecha de estreno en HBO Max.

La plataforma ha comunicado que su serie original, en coproducción con 3Cat, llegará el miércoles 24 de septiembre. El anuncio ha venido acompañado del tráiler en el que se pueden ver a algunos de los actores que encarnan a los protagonistas.

Entre ellos se encuentran Xavi Sáez, Betsy Túrnez, Alexandra Russo, Jean Cruz , David Vert, Biel Durán, Anna Alarcón, Lluís Marcoy y Vicky Peña. Asimismo, el reparto adolescente lo componen principalmente actores debutantes de 13 y 14 años, y Carla Quílez.

La serie cuenta con seis episodios y se ambienta en pleno verano, alrededor de la noche de San Juan, en el contexto cultural de la tradición castellera catalana. 'Pubertat' es un drama familiar que explora el peso del tabú y la herencia psicológica transmitidos de generación en generación.

La historia comienza cuando una denuncia de agresión sexual estalla en redes sociales, señalando a tres adolescentes como responsables y quebrando la armonía de una comunidad. El suceso es algo que divide a las familias, que se ven forzadas a enfrentarse no solo a la verdad, sino a sus propios límites y responsabilidades.

La tensión crece y una pregunta divide a todos: ¿Puede un niño ser un agresor sexual, o todo es fruto de la confusión propia de la edad?