Llega «Entre tierras», «una de las mejores series del año»

Un matrimonio por conveniencia y por poderes. La oscuridad. La tremenda dureza del campo. Y el misterio. Así es «Entre tierras», la nueva serie de producción propia y en colaboración con Boomerang TV que aterriza hoy en atresplayer y que verá la luz también en el prime time de Antena 3 próximamente. Una gran Megan Montaner como protagonista junto a Unax Ugalde y Juanjo Puigcorbé, con un personaje maldito, pero en una interpretación de altos vuelos. Carlos Serrano, Begoña Maestre, Lorenç González, Inma Cuevas, Belén Écija, Magdalena Tejado, Mateo Medina y Clara Garrido en el reparto de la nueva producción. «Es la novena serie que estrenamos en Atresmedia este año. Algunas recientemente como ‘Noches de Tefía’, ‘Honor’ o ‘Martita’. Estamos en 45 productos de ficción al año», recordó José Antonio Antón, el director de contenidos de Atresmedia, en la presentación de la serie en el FesTVal de Vitoria, que zanjó su intervención con un «’Entre tierras’ es una de las mejores series que vais a ver este año».

Por su parte, la directora de ficción de la casa, Montse García, explicó el formato de la serie: «Son diez capítulos de 50 minutos y hay que entender el valor y el arrojo de la protagonista, lo que supone esta historia. Está rodada en exteriores y es espectacular».

María es la protagonista de esta ficción, interpretada por Megan Montaner ,y es una humilde joven andaluza que se ve obligada a casarse con un terrateniente manchego a cambio de que éste asegure el bienestar económico de su familia. Sin embargo, al llegar a La Mancha, nada es como pensaba: su presencia parece no contentar a los lugareños y, además, deberá enfrentarse a enemigos silenciosos y a un marido atormentado que resulta no ser la persona que esperaba. El misterio y el amor son dos ingredientes mágicos que entran en la trama nada más comenzar. Una historia de época que engancha desde el primer momento.

De cómo se rodó nos habla Luis Santamaría, productor ejecutivo de Boomerang TV: «Es una serie muy especial. Visualmente tiene un punto western. La música es bonita, las localizaciones son tremendas,entre ellas, Almería, Atienza, un pueblo casi llegando a Soria que es muy bonito. Los actores están muy bien. Todo encaja. Es distinta. En esta serie se ve la dureza del campo, del mundo rural, de los terratenientes cuando podían hacer y deshacer a su antojo».

En concreto, el personaje de Megan, la protagonista, renunció a marcharse con su novio a Alemania, del que está enamorada y sigue esperando, por cuidar de su familia de la que se hace cargo. Para salvar a su hermana de casarse con alguien que no quiere cambiará su propio destino. En ese momento no tiene la menor idea de lo que le depara la vida. (Ni nosotros). Así nos lo cuenta la propia actriz: «Ha sido un proyecto muy especial. Trabajar con Boomerang TV fue casi lo primero que hice hace muchos años y era sentirme en casa. Las condiciones han sido bastante especiales, por la dificultad de rodar siempre en exteriores. Yo lo he hecho, además, embarazada. He recibido mucho apoyo y cariño y valoro que se hayan arriesgado y confiado. Mi personaje es una mujer sufridora que acepta el matrimonio por poderes con un terrateniente que es maravilloso (Juanjo Puigcorbé), aunque en la serie no. Es una mujer muy valiente en un lugar muy hostil», relata la actriz.

Unax Ugalde es su marido, en la ficción, «así es, no se lo ponemos nada fácil a Megan a su llegada. El rodaje ha sido intenso y duro, porque partíamos de guiones que tenían mucho donde rascar, con muchas capas de cebolla. Mi personaje está atormentado y es complejo, pero se acabará entendiendo», explica el actor. Ya ha empezado la cuenta atrás para el estreno en atresplayer.