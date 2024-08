La manzana sana en el barril podrido de la Policía

Las noches de Liverpool dan para mil historias. Las calles de la ciudad británica se llenan por las noches de traficantes de drogas, maleantes, camellos y consumidores que complican la labor del departamento de policía encargado de velar por ellas cada vez que se oculta el sol. Movistar Plus+ estrena hoy la segunda temporada de la serie «The Responder», escrita por el expolicía Tony Schumacher y producida por Dancing Ledge Productions, de Fremantle, para la BBC. Son seis nuevos episodios que nos volverán a meter de lleno en la complicada vida del oficial de respuesta rápida Chris Carson.

En la oscuridad

Han pasado seis meses desde que dejamos a Chris (Martin Freeman) intentando poner en orden su vida con sus problemas laborales, e intentando evitar la corrupción que casi acaba con su carrera, y personales. Intenta ser mejor policía, mejor hombre y, lo que es más importante, mejor padre para su hija Tilly. Todo ello mientras sigue lidiando con el implacable trauma de ser un agente de respuesta nocturna. Chris quiere un trabajo diurno, necesita un trabajo de día. Pero, ¿está dispuesto a arriesgarlo todo para conseguirlo? Junto a Freeman y Adelayo Adedayo, en el papel de la agente Rachel Hargreaves, se unen esta temporada al drama policial Josh Finan, Emily Fairn, Adam Nagaitis, Ian Puleston-Davies y Bernard Hill. Hargreaves terminó de enfrentar sus fantasmas en la primera entrega cuando desenmascaró a su pareja, el agente Steve (Philip Barantini), pero las consecuencias de aquello volverán para atormentarla junto a su suspenso para sargento y tener que volver a patrullar con Chris, cosa que no le hace ninguna gracia. Además, a rey muerto, rey puesto y las drogas no abandonarán las calles de Liverpool mientras haya gente dispuesta a venderla y clientes ávidos de consumirla. Nadie está a salvo, ni siquiera la policía, de los tejemanejes a los que ve sumida la noche de Liverpool por nuevos negociantes que aprovechan la muerte de Carl Sweeney (Ian Hart) . Su propio negocio no ha decaído y es su mujer, Jodie (Faye McKeever) la que sigue ocupando la cabeza del menudeo en las calles y haciendo y deshaciendo con impunidad. Todos los personajes que desfilan por las noches de Liverpool intentan alejarse de la oscuridad de la ciudad, que atrapa y hunde, pero la huida hacia la luz raramente consigue redimirles. Volvemos a ver a Marco (Josh Finan) y a Casey (Emily Fairn), que por supuesto no han aprendido la lección y volverán a verse tentados por el dinero fácil y la falta de escrúpulos de algunos chicos de azul.

Martin Freeman sigue destacando como protagonista principal, con un personaje atormentado y muchos problemas personales y al que veremos tomar, de nuevo, decisiones muy cuestionables condicionadas por su necesidad de darle a su vida un poco de luz a través de su hija, pero comprobando que cuesta dinero, y que ya sabemos cómo se consigue eso en el Liverpool de «The Responder». El actor borda la tormenta interior del personaje de Chris que parece que encadena fracaso tras fracaso y decepción tras decepción, lo que incluye un trabajo en el que ya no cree. Además, la muerte de su posible único amigo, no sólo por el hecho, si no por las mentiras y las cosas que había hecho. La dicotomía a la que se enfrenta la progresión de los personajes la explica muy bien Tony Schumacher: «A menudo oímos hablar de ‘manzanas podridas’ en la Policía, pero he tratado de mostrar el hecho de que, en mi opinión, es el barril lo que a veces está podrido, y lo que hace que esas manzanas se pongan malas es la organización. Quería mostrar que las personas buenas pueden hacer cosas malas para sobrevivir y que las personas malas a veces hacen cosas buenas». Chris se pondrá frente al espejo de sí mismo, incluso en la relación con su padre, el fallecido actor Bernard Hill, para intentar encontrar un resquicio de amor para darse, teniendo en cuenta que nunca le dijeron que le amaban y eso es lo que tiene que hacer con Tilly. La segunda temporada explora un poco más la relación entre Chris y su compañera, y ambos comprobarán que no son tan diferentes. Además tendremos un nuevo villano, Franny (Adam Nagaitis), una némesis completa de Chris, que pretenderá volver a arrastrarle a la oscuridad de la corrupción para usarle en su propio beneficio y a toda costa.

«The Responder» vuelve con más acción y más situaciones incómodas y nocturnas en los que el espectador tendrá que hacer un verdadero esfuerzo por ver la luz entre tanta oscuridad.