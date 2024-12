Marvel desvela los títulos del gran final del universo "What If"

Marvel Studios está más activo que nunca y ha aprovechado las últimas semanas para revolucionar a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con múltiples anuncios y avances promocionales. La compañía, basada en los personajes creados por Stan Lee y Jack Kirby, ha revelado un futuro prometedor con tráileres de grandes producciones como "Capitán América: Un nuevo mundo" y "Thunderbolts". Además, ha sido el turno de "What If…?", una de las series más innovadoras del estudio, que regresa con su tercera y última temporada. Esta temporada, que contará con solo ocho episodios, se estrenará el próximo 22 de diciembre en Disney+, con un capítulo diario hasta su finalización el 29 de diciembre. Marvel Studios ha lanzado recientemente un nuevo avance que ha desvelado detalles emocionantes, manteniendo las expectativas al máximo para el cierre de esta trilogía animada, que ha anunciado el título de sus capítulos.

Muchas sorpresas en este gran final

El gran foco de atención de esta tercera temporada ha sido la confirmación de que Tormenta, la icónica mutante de los X-Men, hará su debut en la serie. En uno de los episodios, la poderosa integrante de los X-Men demostrará ser digna de empuñar el Mjolnir, el mítico martillo de Thor, en un momento que promete ser épico. Durante la presentación del tráiler, Marvel Studios mostró escenas inéditas de Tormenta en acción, aunque todavía no se han publicado oficialmente. Además, existen rumores sobre la participación de Alison Sealy-Smith, quien da voz a Tormenta en "X-Men '97", como la encargada de doblar al personaje en "What If…?". Esta aparición no solo refuerza la presencia de los X-Men en el UCM, sino que sugiere la posibilidad de que los mutantes puedan desarrollarse en universos alternativos, una idea que Marvel ha venido trabajando con producciones como "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura", "The Marvels" y la exitosa "Deadpool 3".

La tercera temporada de "What If…?" promete cerrar la serie por todo lo alto con una variedad de episodios que exploran distintos géneros y escenarios. Uno de ellos estará protagonizado por Red Guardian e incluirá a personajes como Bucky Barnes, Bill Foster y Ranger Morales, un episodio inicialmente planeado para la segunda temporada. Otro de los capítulos más destacados será "Go-Avengers: Heroes of the Gamma War", inspirado en el anime, donde héroes como Sam Wilson (Capitán América), Black Widow, Shang-Chi, Monica Rambeau y Shuri pilotarán mechs gigantes para enfrentarse a monstruos Mega-Hulk. La diversidad de la serie se amplía con historias como un episodio musical protagonizado por Agatha Harkness y otro centrado en Shang-Chi en un entorno de temática del viejo oeste. La inclusión de estos géneros y escenarios convierte a "What If…?" en una experiencia única, ampliando el multiverso de Marvel de formas inesperadas y sorprendentes.

El futuro del UCM

Marvel Studios ha reforzado la idea de que este proyecto culminará con un cierre multiversal espectacular, conectando elementos clave con el futuro del UCM. La compañía ha recomendado a los fanáticos que revisiten las dos primeras temporadas de "What If…?" para no perderse ningún detalle antes de sumergirse en estos últimos capítulos. Con la aparición de Tormenta, personajes recurrentes como Moon Knight, Visión Blanca y Monica Rambeau, y episodios que abarcan desde el anime hasta el viejo oeste, Marvel busca ofrecer un final apoteósico que marcará el cierre definitivo de esta innovadora serie de animación. La cuenta atrás ha comenzado y todo apunta a que "What If…?" servirá como una pieza clave para el futuro del multiverso en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Nombre de los capítulos de la tercera temporada

22 de diciembre ¿Qué pasaría si Hulk luchó contra las Mech de Los Vengadores?

23 de diciembre ¿Qué pasaría si Agatha viaja a Hollywood?

24 de diciembre ¿Qué pasaría si El Guardián Rojo frena al Soldado de Invierno?

25 de diciembre ¿Qué pasaría si Howard el pato fuera atrapado?

26 de diciembre ¿Qué pasaría si la Emergencia destruyera la tierra?

27 de diciembre ¿Qué pasaría si 1872?

28 de diciembre ¿Que pasaría si el Vigilante desapareciera?