Maxi Iglesias sorprende con su opinión sobre el voto por correo: "Es nefasto y seguramente no sea certero"

Maxi Iglesias ha sido muy sincero en su paso por el podcast de 'Ac2ality', donde confesó abiertamente que no votó en las últimas elecciones generales. “No voté. Pero nadie votó. No voté, no, no, estaba fuera de España”, explicó el actor, justificando su ausencia en las urnas por encontrarse fuera del país en pleno mes de julio. Sin embargo, más allá de la logística, expresó serias dudas sobre el sistema electoral, especialmente el voto a distancia: “Siento que lo del voto por correo es algo nefasto y seguramente que no sea del todo certero”.

Un sistema que genera dudas

Estas palabras reflejan su desconfianza en el proceso, algo que ha generado cierto revuelo en redes sociales. Para Maxi, participar en una votación implica mucho más que acudir a una urna: supone un nivel de información y responsabilidad que, según él, no siente haber tenido en ese momento para ejercer su derecho al voto.

Además de sus críticas al voto por correo, Maxi Iglesias fue claro respecto a su postura sobre la política y la opinión pública. “Votar te permite dar una opinión y, como no conozco ‘The Hole Picture’, no voy a opinar solo por haber metido una papeleta en una urna”, señaló con honestidad. Considera que no se sintió suficientemente informado sobre los programas políticos ni sobre las promesas incumplidas de los partidos, lo que le llevó a no participar. “Como no me he leído todos los programas electorales… digo, ¿para qué? Porque alguien me va a sacar los colores”, añadió. Reconoce que siempre hay gente mejor informada y por eso prefiere no emitir una opinión que no pueda respaldar con argumentos sólidos. Su mensaje ha sido interpretado como una llamada a la responsabilidad informativa del votante, aunque también ha generado polémica por la forma directa con la que ha cuestionado el sistema y su utilidad.

Un galán de este siglo

Maxi Iglesias se dio a conocer gracias a su papel como Cabano en la popular serie juvenil ‘Física o química’, que lo convirtió en un rostro muy reconocido entre el público joven. Desde entonces, ha participado en numerosas producciones tanto en España como a nivel internacional. Ha formado parte del elenco de series como ‘Valeria’, donde interpreta a Víctor, el atractivo interés amoroso de la protagonista, o ‘Bienvenidos a Edén’, en la que se adentra en un thriller juvenil de Netflix. También ha trabajado en ‘La cocinera de Castamar’ y ‘Toy Boy’, ampliando su registro actoral. En el cine, destacan títulos como ‘El secreto de Ibosim’ y ‘Mentiras y gordas’. Su proyección sigue en ascenso, combinando su faceta interpretativa con trabajos en teatro y colaboraciones en campañas publicitarias.