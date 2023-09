Un Miguel descarnado y reconciliado: Así es «Bosé renacido»

Mucho se sabe de Miguel Bosé en los últimos tiempos. Mucho. O nada. Todo lo que nos trae el mal viento de las redes sociales. El veneno de una pandemia y el paso de los años ha hecho que de pronto la figura de Bosé se convirtiera en un dibujo inacabado y deteriorado con una historia que, para las nuevas generaciones, queda en el olvido. Tras la serie que versaba sobre su figura y que trajo mucho revuelo en la entonces nueva plataforma de SkyShowtime, Movistar Plus+ presenta una nueva apuesta de nuevo con la batuta de Shine Iberia y Macarena Rey «solo lo hubiera hecho con ella», dijo el cantante. «Bosé renacido», la serie de cuatro episodios de apenas una hora de duración que está ya disponible en la plataforma con estreno semanal desde ayer.

Cuando crees que conoces al personaje, Miguel Bosé se sienta frente a la pantalla y es capaz de redescubrir primero muchas facetas de su vida que, depende de la generación, quedan en un salvaje pasado, y después las heridas, las vivencias que han definido de manera drástica cada uno de sus pasos. «Este documental es la última entrega de las verdades. Para renacer hay que desprenderse de todo lo que pesa», relató el protagonista en la presentación en Vitoria dentro del programa del Festival de la Televisión (FesTVal). «Ha sido una catarsis bestial. Es como cuando vas al psicólogo y te sientas para sanar. Decido reconstruir porque siento que ya no hay espacio y no podía seguir adelante. Ahora me siento libre y ligero. Es el gran mérito del documental y viene a completar las otras entregas, que han sido los libros y la serie ficcionada», contó Miguel Bosé en la presentación en la que Boris Izaguirre hizo de anfitrión y estuvo acompañado de Macarena Rey, Jorge Ortiz de Landázuri, productor ejecutivo de Movistar Plus+ y Pite Piñas, directora del documental.

Vida privada

A pesar de que reconoció haberse abierto en canal para esta experiencia no cerró la puerta a otras: «Puede haber más, porque mi vida es compleja. No se resuelve contando las cosas en estos espacios. Es verdad que se ha contado lo más íntimo, pero en la vida de cada uno hay una parte pública, personal, íntima, privada, y una parte secreta que ha sido olvidada», recalcó. Si hay algo que sabemos es que es hijo del famosísimo torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz italiana Lucía Bosé, y que su infancia estuvo marcada por codearse con destacadas personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo, de la talla de Pablo Picasso, a quien veía como a un abuelo, su padrino Luchino Visconti o Dalí, entre muchos otros.

A lo largo de cuatro episodios, vamos a descubrir a otro Miguel Bosé. Cuatro capítulos de una serie que divide de manera estratégica los momentos vitales del cantante con las casas en las que ha vivido. Desde Villa Paz, que es la finca en la que pasó la infancia y a la que Bosé asocia con la «felicidad», la gran casa de Somosaguas, donde ocurrieron tantas cosas y hubo que destruir para construir de nuevo, o el aterrizaje en México. Nada es casual. Y sobre esto tuvo mucho que anotar Pite Piñas, directora del documental: «El archivo de su madre estaba muy colocado, pero el suyo era un caos. Te podías encontrar un tesoro en cualquier lugar. Ha sido un viaje increíble. Diría que es un ser humano con un transcurso casi épico y había que tener cuidado para no destrozarlo. Hemos dado prioridad absoluta a lo inédito y no lo hemos querido tocar», apuntó.

Una serie que da cuenta de una vida convulsa, diferente e incluso apabullante y mucho más comprendida después de transitar las cuatro horas de visionado: «Yo elegí esta vida. Conocía lo que me iba a pasar. Estoy feliz y lo que más siento ahora es gratitud, a pesar de las dificultades porque, además, me dio las herramientas para poder entenderla, asumirla e integrarla sin remordimiento, rencores ni revanchas». Está dicho: «Bosé renacido».