Las semanas previas al estreno de la temporada final de 'Stranger Things'están siendo convulsas, con dos noticias protagonizadas por la actriz protagonista, Millie Bobby Brown. Tras las recientes acusaciones de presunto acoso que sufrió la actriz británico por su compañero de reparto, David Harbour, Millie Bobby Brown estalla contra la prensa justo antes del estreno de la última temporada de 'Stranger Things': "Tengo solo 21 años, déjenme en paz". La intérprete británica (nacida en nuestro país) se quejó abiertamente de la exigencia de la prensa con respecto a su físico, estallando a pocos días del estreno de la nueva y última temporada de la serie de Netflix.

Millie Bobby Brown pide respeto a la prensa y denuncia el acoso por su imagen

La actriz Millie Bobby Brown alzó la voz contra las críticas constantes que recibe por su apariencia y estilo personal. La joven intérprete expresó su cansancio ante el escrutinio mediático y pidió un trato más justo hacia las figuras públicas, especialmente las mujeres jóvenes. “Respeto el periodismo y entiendo que existan los paparazzi, aunque invadan la privacidad, pero no es justo que me ataquen desde los titulares”, afirmó. Brown subrayó que este tipo de actitudes pueden convertirse en una forma de acoso que afecta a las nuevas generaciones de artistas. Además, defendió su derecho a expresarse libremente a través de su imagen: “Si les molesta que sea rubia o use más maquillaje, hablaré de ello, porque quiero hacerlo también por todas las chicas que deseen experimentar con su estilo. Tengo 21 años, déjenme en paz. Solo quiero divertirme, explorar y ser yo misma”, explicó la joven actriz británica.

Millie Bobby Brown Gtres

'Stranger Things 5' bate récords de gasto, aumentando un 900% el presupuesto con respecto a su primera temporada

Netflix gasta una cifra histórica en la quinta temporada de 'Stranger Things', con un presupuesto de entre 400 y 480 millones de dólares, sin incluir marketing, superando los 356 millones de 'Vengadores: Endgame'. Este incremento de casi un 900% respecto a la primera temporada demuestra la ambición de la plataforma por ofrecer contenidos de calidad cinematográfica y competir con los grandes estrenos de Hollywood. La inversión se destina a efectos especiales, escenarios, elenco y producción en general, consolidando la serie como uno de los pilares del catálogo de Netflix. Según el medio estadounidense Puck News, este incremento se debe a los salarios de los actores de la ficción, alcanzando los 9,5 millones a muchos de ellos en esta última temporada de 'Stranger Things', aunque no se desvela quienes de los protagonistas han alcanzado esta codiciada cifra.

Además, la plataforma ha confirmado que esta temporada final se dividirá en tres bloques, un formato inédito que busca alargar la emoción hasta el último momento. En total serán ocho capítulos que cerrarán la historia de Eleven, Mike, Dustin y compañía, y que estarán disponibles en España a las 2:00 de la madrugada, el mismo día de su estreno internacional. Con este movimiento, Netflix pretende ofrecer una despedida épica a su producción más exitosa, que tras casi diez años pondrá el broche de oro a su legado televisivo. El calendario de estrenos en España para 'Stranger Things 5' ya está fijado y promete mantener en vilo a sus seguidores durante todo el último trimestre del año. La primera parte se estrenará el 26 de noviembre, con cuatro episodios iniciales que darán comienzo al desenlace. Apenas un mes después, el 25 de diciembre, llegarán tres capítulos más coincidiendo con la Navidad, una fecha estratégica para reunir a los fans en familia alrededor de la pantalla. Finalmente, el 31 de diciembre de 2025, Netflix lanzará el episodio definitivo, que servirá como cierre absoluto a casi una década de aventuras en Hawkins. En comparación con temporadas anteriores, donde se optaba por una división en dos bloques, la decisión de repartir esta última entrega en tres tandas responde a la intención de maximizar el impacto narrativo y mediático. Así, 'Stranger Things' se despedirá con una estructura novedosa, manteniendo la expectación durante varias semanas. En España, los episodios estarán disponibles a primera hora de la madrugada, consolidando la tradición de maratones nocturnos entre los fans más fieles de la serie.