Más de 15 millones de reproducciones en dos días: la serie española de Netflix que destrona a 'Stranger Things'

Con la llegada de la temporada final de 'Stranger Things' a la vuelta de la esquina, toca recordar una ficción española que superó con creces el reinado fantástico de Hawkings. Superando los 15 millones de visualizaciones en apenas dos días, 'Intimidad' se estrenó en Netflix el pasado 10 de junio de 2022 y fue todo un éxito en la plataforma de streaming, superando en nuestro país a la cuarta temporada de la ficción estadounidense de los hermanos Duffer. Protagonizada por Itziar Ituño, Patricia López Arnaiz, Verónica Echegui y Ana Wagener, durante su estreno solo fue superada por la última temporada de los 'Peaky Blinders', que llegó a España justo antes del período estival del año 2022. La recepción fue tan exitosa, que 'Intimidad' lograr estar en el cuarto puesto del Top 10 de series de habla no inglesa de Netflix.

'Intimidad' es un intenso drama social que explora las consecuencias devastadoras de la exposición pública y la vulnerabilidad en la era digital. La historia sigue a Malen Zubiri, una ambiciosa candidata a la alcaldía de Bilbao cuya vida da un giro radical cuando se filtra un vídeo sexual grabado sin su consentimiento. Lo que parecía el punto culminante de su carrera se convierte en una pesadilla: su matrimonio se rompe, su hija sufre acoso en el instituto y su propio partido político la abandona. Sin embargo, Malen decide no rendirse y emprende una lucha valiente para descubrir quién ha violado su intimidad y recuperar el control de su vida. En paralelo, la serie presenta la historia de Ane Uribe, una trabajadora de fábrica que atraviesa un proceso de despido colectivo y vive una experiencia similar cuando su expareja difunde un vídeo íntimo suyo. Sin recursos ni apoyo, Ane se hunde hasta el punto de ver en el suicidio la única salida. Su hermana Begoña, decidida a obtener justicia, destapa la verdad detrás de su muerte y expone el poder destructivo de la vergüenza y la desigualdad. A lo largo de sus ocho episodios, 'Intimidad' muestra cómo dos mujeres de mundos distintos enfrentan el mismo abuso, revelando el impacto social, político y emocional de un crimen que traspasa la privacidad para convertirse en una cuestión de dignidad.