Movistar Plus+ estrena "No tenéis ni **** idea", la serie sobre Luis Enrique

Este septiembre, Movistar Plus+presenta "No tenéis ni **** idea", una serie que ofrece una mirada íntima y profunda a la vida de Luis Enrique, uno de los personajes más influyentes del fútbol moderno. La serie, una coproducción de Zoomsport Films y TBS, sigue de cerca la última temporada del asturiano, mostrando tanto su faceta profesional como personal. A lo largo de tres episodios, la audiencia podrá ver a Luis Enrique no solo como el carismático entrenador del PSG, sino también como marido, padre y amigo, en una narrativa que busca humanizar a una de las figuras más complejas y fascinantes del deporte.

"No tenéis ni **** idea" se adentra en el año más desafiante de la carrera de Luis Enrique, un periodo en el que asumió la dirección técnica de uno de los clubes más poderosos de Europa con la misión de llevar al PSG a la gloria de la Champions League. La serie explora su enfoque único y radical sobre el fútbol, sus relaciones con las estrellas del deporte y su tensa relación con la prensa. También se aborda cómo gestiona los desafíos personales y profesionales que surgen cuando se encuentra solo ante decisiones cruciales, como la situación de Kylian Mbappé en el equipo.

El relato no se limita a la vida en el campo. A través de imágenes exclusivas, la serie muestra el día a día de Luis Enrique, revelando su carácter auténtico, su competitividad y su capacidad para enfrentar la presión con humor y valentía. Desde sus éxitos pasados en el Barcelona y la Selección española, hasta las dificultades que ha enfrentado en su vida personal, cada capítulo construye un retrato completo de un hombre que ha dejado una marca imborrable en el fútbol mundial.

Con un enfoque narrativo que mezcla la intensidad del deporte con la calidez de la vida personal, "No tenéis ni **** idea" se posiciona como un imprescindible para los aficionados al fútbol y aquellos interesados en conocer más sobre la figura de Luis Enrique. La serie promete no solo desvelar los desafíos de liderar un equipo de élite, sino también ofrecer una reflexión sobre la vida, el éxito y la soledad que acompaña a quienes están en