Muere el actor Hiram Kasten a los 71 años de edad

El reconocido actor Hiram Kasten, conocido por su papel en la icónica serie de televisión "Seinfeld" o "El príncipe de Bel-Air", ha fallecido a los 71 años tras una valiente batalla contra el cáncer de próstata y otras enfermedades. La noticia de su deceso ha sido confirmada por su esposa Diana Kisiel Kastenbaum a través de una página oficial de Facebook.

Hiram Kasten dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento con su participación en una variedad de producciones televisivas destacadas, incluyendo "My Wife and Kids", "Saved By the Bell", "El principe de Bel-Air", "Everybody Loves Raymond", "El séptimo cielo", "Frena tu entusiasmo" y "Hombres de cierta edad". En el año 2017 se retiró del ámbito mediático por sus problemas de salud.

Los servicios funerarios se han llevado a cabo en Schwartz Brothers-Jeffers Memorial Chapel, ubicado en 114 03 Queens Boulevard en Forest Hills, Nueva York. Posteriormente, será enterrado en el cementerio Mount Hebron, situado en 130-04 Horace Harding Expressway, Flushing, Nueva York. Además, se ha programado un memorial para finales del verano en Los Ángeles, honrando así la memoria y el legado de Kasten en la Costa Oeste.

El actor y cómico se encontraba se encontraba con su esposa Diana Kisiel, con quien celebró 38 años de matrimonio el pasado 15 de junio, apenas horas antes de su fallecimiento. A parte de su mujer, su cuñado Kevin John Kisiel, sus hijos, así como varios sobrinos y primos, se encuentran enfrentando este momento de pérdida con profunda tristeza.

Hiram Kasten será recordado no solo por su talento frente a las cámaras o sus monólogos de comedia en la Gran Manzana de New York, sino también por su calidez humana y el impacto positivo que dejó en quienes tuvieron el privilegio de trabajar con él y conocerlo personalmente.