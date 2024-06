Muere el actor Taylor Wily, de "Hawaii 5-0", a los 56 años

Teila Luli solo era conocido en los circuitos profesionales de sumo y artes marciales mixtas, hasta que se estrenó y triunfó en la serie televisiva "Hawaii 5-0". Esta semana la televisión local de Hawaii KITV, informó de que el actor cuyo nombre artístico era Taylor Wily falleció por causas desconocidas a los 56 años.

Nacido como Teila Tuli el 14 de junio de 1968, Wily era de Laie, Hawaii y era de ascendencia samoana americana. Antes de convertirse en actor, fue un exitoso y popular luchador de sumo y artista de artes marciales mixtas. Después de dejar el sumo, Wily comenzó a competir en Ultimate Fighting Championships, compitiendo como Teila Tuli en su primera pelea en UFC en noviembre de 1993.

El actor en una escena de la serie CBS

Su primer papel reseñable en una película importante llegó en la comedia "Forgetting Sarah Marshall" en 2008, en la que interpretó a un trabajador de un hotel que se hace amigo del personaje principal de Jason Segel, Peter Bretter. Dos años más tarde, fue elegido para un papel recurrente en "Hawaii Five-0" como el informante Kamekona, un personaje que interpretaría durante los siguientes diez años en el programa. Interpretó el mismo personaje en siete episodios de "Magnum PI" del 2018 al 2020.

Para confirmar la triste noticia llegó el productor ejecutivo de la serie, Peter M. Lenkov que compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras uno inicial confuso: “Estoy devastado. Con el corazón roto. Publicaré algunos sentimientos detallados más tarde. Es demasiado difícil en este momento”

Tras ese arranque dispuso un texto pésame más largo: "“T, como te dije muchas veces, me enamoré de ti en la primera audición. Entraste con una toalla en la cabeza secándote el sudor y me enamoré. Me cautivaste para convertirte en un habitual... en el programa... y en mi vida. Eras familia. Y te extrañaré todos los días, hermano. PD: cuando hablamos la semana pasada, nos reímos de la razón que tenías desde el día 1. Cinco-0 era el trabajo de nuestros sueños. Y tuve mucha suerte de poder compartir esa magia juntos”.