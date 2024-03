Netflix anuncia 'Black Rabbit', la nueva serie de Jude Law y Jason Bateman

Netflix ha anunciado el estreno próximamente de una nueva miniserie, 'Black Rabbit', protagonizada y producida por Jason Bateman ('Ozark', 'Air') y Jude Law (' The young pope'). Además, Bateman también dirigirá los dos primeros episodios.

'Black Rabbit' cuenta un serio conflicto entre hermanos: cuando el propietario de un local de moda de Nueva York permite que su caótico hermano regrese a su vida, abre la puerta a peligros cada vez mayores que amenazan con derribar todo lo que ha construido.

Amaka Okafor ('The Responder'), Cleopatra Coleman ('Rebel Moon'), Ṣọpẹ́ Dìrísù ('Gangs of London', 'Slow Horses') y Dagmara Domińczyk ('Succession', 'The Lost Daughter') también participarán en la ficción.

El guionista nominado al Oscar Zach Baylin la ha escrito el guión de la miniserie junto a Kate Susman.