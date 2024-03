«La pasión turca»: Mentiras, deseo e Historia del Arte en el Bósforo

¿Quién no ha sentido alguna vez una pasión arrolladora por un desconocido o una desconocida? Una sensación que no solo nos inunda, si no que reduce a la mínima expresión cualquier tipo de inhibición potenciando la impulsividad que todos llevamos dentro. Incluso podemos aventurarnos a predecir que son historias que no acaban bien. Y si a eso le sumamos el estado de paz que nos puede transmitir alguna ciudad con encanto y misterio, los efectos se multiplican. Ese es el estado en el que nos sitúa «La pasión turca», la nueva serie original de Atresmedia TV para atresplayer que se estrena hoy, y que es la adaptación de la popular obra homónima escrita en 1993 por el reconocido autor Antonio Gala y publicada por Editorial Planeta. La historia original se revisita para hacerla más cercana y destaca por su labor de producción y el elenco que lo compone.

«Asuntos pendientes»

«La pasión turca» narra en dos tiempos una frenética historia de amor y pasión protagonizada por Olivia (Maggie Civantos), una profesora española de Bellas Artes, y su amante turco, Yamán (Ilker Kaleli), quienes encarnarán un relato repleto de luces y sombras. La primera vez que vemos a Olivia es abriendo los ojos en un hospital de Estambul después de un coma causado por intentar suicidarse. En ese instante es la sombra de la ilusionada estudiante que sentía fascinación por Turquía y su capital y se sentaba durante horas frente al Bósforo para inspirarse. Desde la cama tendrá que explicar a una inspectora cuál es su relación con una red de contrabando de obras de arte en el que también está implicado su amante turco. La española debe rehacerse para reconocer cómo empezó su viaje al país y cómo todo se torció tras conocer a Yamán. La serie nos transporta en flashback hasta una risueña Olivia, una mujer empoderada e independiente que tiene un plan muy claro para su vida: Estudiar todo lo que se pueda del arte del Imperio Bizantino y sacarse una plaza fija en Madrid. Pero el destino tiene preparado para ella un encuentro en una tienda de antigüedades que la marcará de por vida. Olivia posee un espíritu romántico y está preseducida por Estambul, con sus puestas de sol, sus colores y olores. Y lo que al principio es un coqueteo, pronto se transforma en deseo, pasión arrebatadora e interminables noches de cuerpos entrelazados. De repente su proyecto en España se desmorona y no tarde en regresar para «solucionar asuntos pendientes», como le confiesa a su hermana, que empieza a ver cómo se distancian en su relación, mientras el espectador verá en primera persona las mentiras de la propia Olivia y cómo se van gestando movimientos a su alrededor para complicarle la vida. «Y si no vuelvo a España», es el principio del fin. Ella misma confesará más tarde que decidió «cambiar de rumbo» bajo la premisa «vive, tú vive». Maggie Civantos aporta esa mirada soñadora y convincente de quien no pretende despertarse en un mundo sin amor y experiencias. Las intenciones de Yamán, ejecutadas con seducción por el actor turco Ilker Kaleli, pueden convencer hasta a la mujer más segura de sí misma. Incluso reconociéndose de mundos, sociedades y religiones diferentes su pasión va más allá que ellos mismos. Tras meterse de lleno en la boca del lobo y con la perspectiva de ir a la cárcel en Turquía, Olivia tendrá que tragarse su orgullo, intentar volver junto a Yamán y convertirse en confidente de las autoridades. SU mirada vacía durante su estancia en el hospital sigue sin tener muy claro cuál es su sitio en el mundo. La pregunta que se plantea entonces en la mente de los espectadores es, ¿actúa Olivia para salvarse a sí misma o para salvar a Yamam y su historia de amor? El resto del reparto lo completan Ainhoa Santamaría, como la hermana de Olivia; Yasemin Sannino, como la inspectora turca; Fernando Andina, algo más que un amigo y algo más que un turista; Laura Pamplona, Arlette Torres, Burak Hakki y Mariona Terés, entre otros.

La ficción cuenta con seis episodios de 50 minutos cada uno y es original de Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios. Montse García, Sonia Martínez y Amparo Miralles son las productoras ejecutivas de esta ficción del sello Series Atresmedia, que está dirigida por Iñaki Peñafiel («El tiempo entre costuras»). El guion de «La pasión turca» corre a cargo de Irene Rodríguez y Esther Morales. Emilio Giménez firma la dirección de Producción, Teo Delgado la dirección de Fotografía, Juan Carlos Bilbao la dirección de Arte y Jaime Barros es el jefe de Sonido. Juan Antonio Bello Caballero y Romana González dirigen los equipos de Vestuario, y Maquillaje y Peluquería, respectivamente. Carmen Utrilla y Marga Rodríguez son las directoras de Casting.