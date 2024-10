La película perfecta de Netflix para este Halloween

Los amantes del cine de terror y suspense disfrutan de este tipo de obras audiovisuales los 365 días del año, pero en el mes de octubre, todo coge un tono lúgubre especial para los enamorados de lo oscuro y tenebroso. Halloween llega a nuestras vidas y Netflix nos presenta una joya del cine de terror perfecta para no perdértela cuando el próximo 18 de octubre se incruste en el catálogo de la plataforma de streaming. "Woman of the Hour", una cinta basada en hechos reales que en solo hora y media de duración te dejará patidifuso en tu sillón.

Sinopsis de la cinta

Rodney Alcala era un asesino en medio de una ola de asesinatos cuando participó descaradamente y ganó una cita en el popular programa de televisión "The Dating Game". Anna Kendrick hace su debut como directora con el thriller de crímenes reales "The Dating Game", una película basada en la historia real más extraña que la ficción de Cheryl Bradshaw, quien fue una soltera en el exitoso programa de televisión de los años 70 "The Dating Game" y eligió guapo y divertido soltero número uno, Rodney Alcala. Pero detrás de la encantadora fachada de Alcala había un secreto mortal: era un asesino en serie psicópata. Una de esas historias tan inverosímiles que te dejarán sin aliento.

Un caso que sí ocurrió en la realidad

Tras mucho tiempo de espera, los espectadores podrán vibrar con el debut en la dirección de Anna Kendrick con esta increíble historia con tintes de "true crime" que llega a la plataforma. Basada en la historia real de Rodney Alcala, una "máquina de matar" según los archivos de la policia y siendo comparado con otro gran asesino en serie como Ted Bundy. Nacido en Texas, falleció en 2021 a los 77 años de edad en la prisión de Corcoran, California, por causas naturales. Fue condenado a muerte por el asesinato de cinco mujeres, aunque el recuento de sus víctimas sigue sin ser exacto y se teme que haya sido mayor.