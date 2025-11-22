RTVE estrena ‘La frontera’, un thriller ambientado en la España de 1987 con Javier Rey e Itsaso Arana

RTVE estrena este sábado 29 de noviembre en La 1 la nueva serie 'La frontera', un thriller ambientado en la España de 1987 y protagonizado por Javier Rey e Itsaso Arana. La ficción, una producción de Par Producciones en colaboración con Prime Video, aborda un momento clave de la lucha antiterrorista y la creciente colaboración entre España y Francia en pleno contexto de tensión.

Dirigida por María Pulido y Yolanda Centeno, y creada por David Zurdo y Luis Marías —responsable también del guion—, la serie recorre durante sus cinco capítulos diversas localizaciones entre España y Francia. La trama transita por San Sebastián, Marsella, Biarritz y París, recreando la época en enclaves reales rodados en San Sebastián, Getaria, Hondarribia, Irún, Renteria y Madrid.

La historia arranca en 1987, año en el que Francia comienza a colaborar estrechamente con España en la lucha contra ETA. En desacuerdo con la línea de diálogo defendida por parte de la dirección de la organización, un grupo disidente planifica un atentado en París. A través de una informadora, el capitán de la Guardia Civil Mario Sanz (Javier Rey), destinado en el País Vasco, tiene noticia de la acción y decide actuar por su cuenta para impedirla, a pesar de las órdenes de sus superiores.

En su intento por frenar el ataque, Sanz inicia un recorrido contrarreloj que lo llevará a colaborar con Léon Renaud (Vincent Pérez), un policía francés. En el camino conocerá a Izaskun Bergara (Itsaso Arana), una profesora de San Sebastián con la que inicia una relación personal y que terminará viéndose involucrada en la operación.

El reparto principal está encabezado por Javier Rey, conocido por sus trabajos en 'Los pacientes del Doctor García', 'Fariña' y 'El final del camino'; Itsaso Arana, vista en 'Detective Touré', 'Volveréis' y 'Las de la última fila'; y el actor suizo-francés Vincent Pérez, con títulos como 'La Reina Margot', 'The Aeronauts' o 'Van Gogh, a las puertas de la eternidad'.

Completan el elenco Enrique Guaza, Rebeca Matellán, Asier Hernández, Amaia Aberasturi y Fred Tatien, junto a actores como Víctor Clavijo, Karlos Aurrekoetxea, Olaya Caldera, Mikel Losada, Goize Blanco y Pepe Lorente, ganador del último Goya a actor revelación.