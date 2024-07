Ya podemos ver las primeras imágenes de Úrsula Corberó en "The Day of the Jackal"

SkyShowtime ha lanzado el teaser tráiler de su esperado original "The Day of the Jackal" (Chacal), protagonizado por un elenco de estrellas que incluye a Eddie Redmayne, Lashana Lynch y Úrsula Corberó. La serie de diez episodios será una emocionante reinvención del clásico, disponible exclusivamente en la plataforma a partir del 6 de diciembre.

La trama sigue al enigmático Chacal (interpretado por Eddie Redmayne), un asesino imbatible que opera al margen de la ley, vendiendo sus servicios al mejor postor. Su vida da un sorprendente giro cuando una persistente agente de inteligencia británica, interpretada por Lashana Lynch, comienza a seguir sus pasos, desencadenando una intensa persecución por Europa.

Úrsula Corberó, conocida mundialmente por su papel en "La casa de papel", interpreta a Nuria, un personaje clave en la vida personal del Chacal. Nuria es ajena a la verdadera identidad de su amante, lo que añade una capa adicional de tensión y complejidad a la historia. La inclusión de Corberó en el reparto eleva aún más las expectativas para esta serie, dada su impresionante trayectoria y talento actoral.

El elenco se completa con actores de renombre como Charles Dance y Richard Dormer, quienes aportan profundidad y dinamismo a la serie. Las primeras imágenes y el teaser tráiler sugieren una producción de alta calidad con una narrativa intrincada y personajes bien desarrollados. La combinación de un reparto estelar y una historia cautivadora asegura que "The Day of the Jackal" será uno de los estrenos más destacados del año.

Con su estreno programado para el 6 de diciembre, "The Day of the Jackal" será una serie imperdible para los amantes del suspense y la acción. Úrsula Corberó, junto a Eddie Redmayne y Lashana Lynch, nos trae una historia de intriga y emoción que no querrás perderte.