Poniente no descansa: Max encargará nuevas temporadas de las series del universo 'Juego de Tronos' hasta 2028

HBO ha confirmado una nueva fase de expansión para el universo de 'Juego de Tronos', anunciando la continuidad de sus dos series actuales ambientadas en Poniente: 'El caballero de los siete reinos' y 'La casa del dragón'. Ambas producciones estrenarán nuevas temporadas cada año hasta 2028, consolidando así uno de los universos televisivos más influyentes de la última década.

Durante una presentación a la prensa en Nueva York, Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y HBO Max Content, reveló que 'El caballero de los siete reinos' ha sido renovada para una segunda temporada, incluso antes del estreno de su primera entrega, previsto para el lunes 19 de enero. La nueva temporada llegará en 2027 y continuará explorando las aventuras de Dunk y Egg, dos personajes cuya humanidad y cercanía han sido claves para la visión original de George R. R. Martin.

Por su parte, 'La casa del dragón', una de las series más vistas de HBO, estrenará su tercera temporada en verano de 2026. Antes de su lanzamiento, la cadena ha confirmado que la producción seguirá adelante con una cuarta temporada, programada para 2028, prolongando así la crónica de la Casa Targaryen y su violenta lucha interna por el poder.

Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, celebró la decisión de extender ambas series en el tiempo, afirmando:

"Estamos encantados de poder ofrecer nuevas temporadas de estas dos series durante los próximos tres años a la legión de fans del universo de Juego de Tronos. Juntas, 'La casa del dragón' y 'El caballero de los siete reinos' revelan lo extenso y rico que sigue siendo el universo imaginado por George R. R. Martin". Añadió además que la historia de Dunk y Egg será una de las sorpresas del próximo año, mientras que la nueva temporada de 'La casa del dragón' traerá "algunas de sus batallas más épicas hasta la fecha".

'El caballero de los siete reinos' seguirá la entrañable relación entre Dunk y Egg en sus primeros viajes por los Siete Reinos, con un reparto encabezado por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, y con George R. R. Martin e Ira Parker como cocreadores y productores ejecutivos.

En paralelo, 'La casa del dragón' continuará narrando los turbulentos acontecimientos que precedieron al derrumbe de la Casa Targaryen, con un elenco encabezado por Matt Smith, Emma D’Arcy y Olivia Cooke, entre otros nombres destacados.