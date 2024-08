¿Qué series se estrenan en agosto?

Al contrario de lo que muchos pueden pensar, en verano las principales plataformas de streaming siguen moviéndose y ampliando su catálogo de contenidos. Agosto llega cargado de estrenos y regresos en el mundo de las series, con títulos muy esperados que abarcan una amplia variedad de géneros y plataformas. Desde dramas históricos hasta comedias con un toque de crítica social.

"The Bear" regresa con su segunda temporada el 14 de agosto en Disney+. Esta serie ha sido aclamada por su enfoque en las complejidades emocionales y personales de los personajes que trabajan en un restaurante. A pesar de su etiqueta de "comedia", la serie aborda temas profundos como el duelo y la ansiedad, y ha sido reconocida con múltiples nominaciones a los premios Emmy. "Solo asesinatos en el edificio" también regresa con nuevos episodios, el 27 de agosto en Disney+, continuando la historia de tres extraños que se unen para investigar un asesinato en su edificio de Nueva York. Esta serie ha ganado popularidad por su mezcla de misterio y humor. Otra serie destacada es "Pachinko", que estrenará su segunda temporada el 23 de agosto en Apple TV+. Este drama histórico y familiar, que narra la vida de varias generaciones de una familia coreana en Japón, ha sido elogiado por su profundidad emocional y su narrativa entrelazada.

Fragmento primera temporada de "The Bear" Disney Plus+

Entre las novedades, destaca "My Mad Fat Diary", que finalmente llega a España a través de Movistar Plus+ el 23 de agosto. Esta serie británica, emitida originalmente entre 2013 y 2015, cuenta la historia de Rae, una adolescente que lucha con problemas de salud mental y su imagen corporal. La serie combina humor y drama para abordar temas complejos con honestidad y sensibilidad. Por otra parte, en el ámbito de los dramas históricos, "Those About to Die" se estrena el 9 de agosto en Prime Video. Ambientada en la antigua Roma, la serie explora la vida de los gladiadores y el contexto social de la época, bajo la dirección de Roland Emmerich.

Solo asesinatos en el edificio La Razón Internet

Despedidas y nuevas temporadas

La familia de superhéroes de "The Umbrella Academy" se despide con su cuarta y última temporada, disponible en Netflix a partir del 8 de agosto. También en Netflix, "Emily in Paris" regresa el 15 de agosto con su cuarta temporada, prometiendo más aventuras y romance en la Ciudad de la Luz. Por otro lado, "El señor de los anillos: Los anillos de poder" estrenará su segunda temporada el 29 de agosto en Prime Video. Con una narrativa que promete centrarse más en el villano Sauron, esta temporada busca mejorar la cohesión de la trama respecto a la primera entrega. Y por último, la serie española "Respira" debutará en Netflix el 30 de agosto. Creada por Carlos Montero, este drama médico se ambienta en un hospital público valenciano, abordando temas como la precariedad laboral y la huelga, con un elenco notable que incluye a Blanca Suárez y Najwa Nimri.