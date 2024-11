Qué ha sido de Patricia Arbués, la actriz que hacía de Valeria en “El Barco”

Patricia Arbués, quien interpretó a Valeria en la popular serie "El Barco" de Antena 3, ha dejado atrás su imagen de niña adorable para convertirse en una joven adulta con una prometedora carrera tanto en la actuación como en otros ámbitos. A sus 19 años, Patricia ha reflexionado sobre su trayectoria y cómo la serie que protagonizó a los 6 años marcó su vida personal y profesional.

Antes de convertirse en Valeria, Patricia ya había hecho sus primeras incursiones en el mundo del espectáculo a través de anuncios publicitarios. Sin embargo, su gran oportunidad llegó cuando, casi sin esperanzas, se presentó al casting de "El Barco". Su madre la preparó para un posible respuesta negativa, pero el talento innato de Patricia conquistó al equipo de producción, otorgándole el papel de la encantadora hija del capitán Ricardo Montero, interpretado por Juanjo Artero, y hermana de Ainhoa Montero, papel que dio vida la actriz Blanca Suárez. A pesar de no saber leer cuando comenzó a grabar, Patricia logró memorizar sus líneas y brillar en cada escena, demostrando una naturalidad sorprendente para su edad. "El Barco" no solo fue su debut, sino también una experiencia formativa que la introdujo al mundo de la interpretación de forma lúdica y enriquecedora.

Tras el éxito de la serie, Patricia continuó vinculada a la actuación, participando en producciones como "El secreto de Puente Viejo". Sin embargo, consciente de la inestabilidad de esta carrera, decidió buscar una alternativa profesional. Actualmente estudia Fisioterapia mientras combina su formación con audiciones para nuevos proyectos. "Quiero seguir como actriz, pero tener algo seguro", explicó en una reciente entrevista. A pesar de su éxito temprano, Patricia mantiene los pies en la tierra. "En la universidad me dijeron que les sonaba, y les dije que era actriz", comentó, evitando usar su pasado televisivo como carta de presentación. Sin embargo, no esconde su orgullo por haber sido parte de "El Barco", aunque admite que muchos detalles de esa etapa se han desvanecido debido a su corta edad en aquel entonces.

Valeria Montero (Patricia Arbues) en "El Barco" Atresmedia

Por otra parte, Patricia no ha perdido el contacto con sus raíces artísticas y sueña con un reencuentro del elenco (Mario Casas, Ivan Massagué, Irene Montalà, Marina Salas, Juan Pablo Shuk...) de "El Barco" en el famoso Estrella Polar. "Me gustaría que hubiese una continuación en forma de serie", confesó. Además, recordó con humor un encuentro con Juanjo Artero, su padre en la ficción, quien no la reconoció al verla en una manifestación.

Hoy, trece años después del estreno del primer capítulo de la serie de Atresmedia, Patricia Arbués combina sus estudios con la pasión por la actuación, reflexionando con nostalgia y gratitud sobre el papel que marcó su debut televisivo. Aunque ha cambiado significativamente desde aquellos días, sigue siendo recordada como Valeria, la niña que enamoró a toda una generación en "El Barco".