La leyenda de 'Sandokan' regresa 50 años después con Can Yaman y una versión completamente distinta

Eran los primeros días de octubre del 76, España comenzaba a dejar atrás el régimen dictatorial y una serie que venía desde Italia comenzó a brillar en la sobremesa de los domingos. Su nombre 'Sandokan', su intérprete Kabir Bedi. El resto ya es historia. La ficción continúa en la memoria de una generación que vivió de lleno la transición y que cincuenta años después espera revivir las aventuras del "Tigre de Malasia".

Como ya ocurriera en el siglo pasado, la televisión italiana ha encargado una nueva producción sobre el mítico príncipe malayo de sangre real, que ya no tendrá el rostro del actor indio, sino el de uno de los actores más aclamados como es Can Yaman. El galán turco, conocido por la serie 'Erkenci Kuş' (Pájaro soñador), ha sido el elegido para meterse en la piel del héroe más famoso de las novelas de Emilio Salgari y la producción ya está lista para su debut.

En poco más de una semana, la nueva versión de 'Sandokan' se hará realidad. El héroe desembarcará el lunes 1 de diciembre con los primeros episodios en el primer canal de la Rai italiana, siendo uno de los estrenos más esperados de la ficción europea y con el desafío de estar a la altura del fenómeno que supuso la ficción original. Y la buena noticia es que cruzará el mar Mediterráneo para llegar a España, aunque un poco más tarde. La fecha no se ha revelado, pero la compañía Mediterráneo de Mediaset será la encargada de su distribución.

Un nuevo inicio

Tal y como ha anticipado el actor turco en una entrevista con la revista 'TV Sorrisi e canzoni', esta nueva serie será "completamente diferente", pues los autores no han querido hacer un simple remake, sino una nueva versión, más acorde a la actualidad.

Ante el inminente estreno, Yaman ha desvelado cómo ha sido el proceso para interpretar un personaje que desconocía: "He tenido que sacar el alma de Sandokan, que es un salvaje, un guerrero, pero con la sonrisa, un héroe humano, que no mata sino que sirve. Se presenta como un pirata, pero se convierte en un salvador. No compite con los demás, no necesita demostrar su valor, ser el macho alfa".

Y, sin duda alguna, el intérprete se ha dejado el alma en el rodaje, grabando las tomas de acción sin utilizar dobles y viendo peligrar su vida. En la primera escena del primer capítulo hay "una canoa que salta por los aires tras una explosión" y, según ha desvelado, cuando cayó al agua, "el traje hizo un efecto vela" envolviéndole todo el cuerpo: "Me sentí atrapado, no sabía cómo liberarme. Por suerte, Jan, el director, que estaba grabando bajo el agua, se dio cuenta y corrió a ayudarme".

Sinopsis

En una tierra dominada por el imperio británico, Sandokan y su tripulación de piratas viven al día, surcando los mares y buscando nuevas aventuras. Todo cambia cuando dos encuentros revelan a Sandokan que su destino va más allá del simple amor por la libertad. Un prisionero, que acaba de ser liberado, le revela que ha visto en él una antigua profecía… Y, un tiempo después, durante una incursión en el Consulado Británico, el encuentro con la hermosa y valiente Marianna despierta en el protagonista el deseo de combatir por un pueblo entero, desde hace mucho tiempo sometido por la Corona Inglesa.

Como en las historias más conocidas, Sandokan y Yánez De Gomera tendrán que enfrentarse a muchos enemigos, especialmente al capitán Brooke, decidido a destruir a todos los piratas y enamorar a Marianna, tan aventurera como indecisa sobre su futuro.