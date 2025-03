Una serie creada para «tocar» a los espectadores

El éxito se ha instalado en las nuevas aulas del colegio Zurbarán. Son 11 chicos tras los que hay otros tantos jóvenes actores que han puesto cuerpo y alma en «FoQ: la nueva generación», hasta conseguir que haya sido el estreno de ficción original más visto en la plataforma en los últimos dos años. Su impacto ha sido especialmente notable entre el público joven, consolidándose como un fenómeno entre los menores de 30 años. LA RAZÓN pudo hablar con seis de ellos antes incluso de que empezaran las clases del nuevo curso. Rocío Velayos (Asia), María Bernardeau (Carlota), Kiko Bena (Koldo), Biel Antón (Pelayo), Miguel Fernández (Jon) y Biel Castaño (Dani) compartieron unos minutos en un aula para hablar de la serie.

«Sí que es verdad que me parezco en algunas cosas a Asia», nos confiesa Rocío, que matiza, «pero no tanto, porque yo soy más vergonzosa. La definiría como la chica con carácter: es la amiga esa que no se calla nada aunque te vaya a doler y siempre busca un poco la pelea y se lleva mal con Carlota». Por alusiones, María opina que su personaje «está muy encerrada y encasillada en ser la popular, por unos estereotipos sociales muy marcados». Confiesa que por eso las chicas como Carlota, «suelen estar más solas de lo que parecen en las redes sociales y muchas chicas pueden sentirse identificadas con ella: parece una cosa, pero pasa por muchos momentos difíciles». Para Biel Castaño, «Dani es el más soso y le definen como el normalito», aunque el actor prefiere tildarle de «calladito y encerrado. Tiene su pareja y ya tiene su estabilidad montada, pero le pasan cosas que hacen que eso cambie y al morir su hermana en el primer episodio, es a él a quien le toca un poco más directo todo el problema de la muerte». Nos explica Castaño que los guiones están muy bien escritos y es fácil «cogerle cariño a todos los personajes», pero no se parecen tanto, aparte de que «en todo lo que haces hay un poco de ti». En cuanto al otro Biel, Antón, cree que Pelayo «es un tipo de personaje que le va a gustar a mucha gente, porque todo el mundo conoce a alguien que es igual: popular, guay, el que la lía, el de la novia guapa...», y reconoce que no muchos se identificarán con él, pero «sí lo van a entender, porque detrás de toda esa chulería hay un mundo completamente diferente». Miguel destaca que Jon «es un año mayor que el resto, está muy vinculado con el arte y está un poco perdido y está, como todos, experimentando». Si tuviera que destacar algo lo tiene claro: «Lo que más le caracteriza es la sensibilidad». En el caso de Kiko, en la piel de Koldo, identifica a muchos de sus amigos en la personalidad del joven, «que tiene una situación familiar complicada en casa, en un punto de la vida distinto a los demás, económicamente, y eso le hace ser agresivo». Además que quiere «llamar la atención, gustarle a todos, y crea un personaje en su sitio seguro, el colegio».

Ayuda a los padres

Con cuatro capítulos ya estrenados, los intérpretes están convencidos del interés de los espectadores. «Mis abuelos la verán porque salgo yo», dice entre risas Bernardeau, que matiza que «el resto la tiene que ver porque es una serie que todos, familia, amigos, van a poder entenderla porque es la sociedad de ahora. Somos esta generación y hablamos de temas actuales». Cuestionamos si será buena idea que los padres vean una ficción tan cercana a la realidad de esta generación, y Velayos lo confirma, aunque precisa que «está hecha para nuestra generación, pero tendrían que verla porque al final es una forma de saber que eso les puede estar pasando a sus hijos». La actualidad de sus temas es sin duda una de las grandes bazas de esta nueva etapa del Zurbarán y Biel Antón apunta que «engloba muchos temas que no se tratan y deberían tratarse, como las relaciones con las redes sociales, con los móviles, con cierto tipo de problemas que se llevan hoy en día». Todos ellos desde un prisma diferente, porque como explica Biel Castaño, «en la original había una trama en la que el personaje de Fer escondía que era gay, porque no quería que se supiera y en esta nueva serie ya es un tema normalizado». Miguel Fernández cuenta que siente «que esto es algo muy real y muy cercano a lo que muchos de nosotros hemos vivido y los chavales que vean la serie se van a poder identificar con algún personaje y los conflictos que surgen. Es una serie que puede tocar a todos». «Y luego que es muy humana –añade Kiko–, que muchas veces en las series los malos son malos y los buenos son buenos, y esta serie te habla de que ninguno lo es tanto. Que un chaval de 16 años hace cosas bien y cosas mal; hace cosas de niño y la lía». Y le interrumpe su compañero Miguel para aportar que «el malo es malo por algo, no porque quiere». También nos confiesan que todos sus amigos verán la serie «porque sale su amigo Miguel, pero al resto, bueno, si dices ‘‘Física o Química’’, la gente va a saber de qué estás hablando. Y siempre despierta una cierta curiosidad. Me encantaría, desde fuera, ver cómo defendemos ese gran título. Es que es historia de la televisión española».