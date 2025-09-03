‘Slow Horses’ vuelve en septiembre: Gary Oldman lidera de nuevo la aclamada serie de espías

Gary Oldman vuelve a meterse en la piel de Jackson Lamb con el estreno de la temporada 5 de 'Slow Horses', que llegará a Apple TV+ el próximo 24 de septiembre. La nueva tanda contará con seis episodios y seguirá un estreno semanal hasta el 29 de octubre, fecha en la que se emitirá el desenlace.

En esta ocasión, Lamb y su equipo de inadaptados deberán investigar una serie de extraños sucesos y amenazas terroristas en Londres, que podrían estar relacionados con la glamurosa nueva novia de Roddy Ho (Christopher Chung). La temporada adapta la novela 'London Rules', de la premiada saga literaria 'Slough House' de Mick Herron.

Además de Oldman y Chung, el reparto de la serie incluye a Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, James Callis, Tom Brooke y Jonathan Pryce, a los que se suma como estrella invitada Nick Mohammed, conocido por 'Ted Lasso'.

'Slow Horses' se ha consolidado como uno de los grandes éxitos de la plataforma, con múltiples nominaciones a los Premios Emmy en sus últimas temporadas y con la confirmación de que habrá sexta y séptima entrega. No obstante, la quinta será la última con Will Smith como showrunner, tras anunciar su salida de la producción.